Blinken: Diplomasi Hala Mümkün

Antony Blinken'ın Diplomasi Üzerine Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hem İsrail hem de Hizbullah tarafına "saldırılarını durdurma" çağrısında bulundu. Blinken, "Diplomasiye giden yol şu anda zorlu gözükebilir ama bu yol önümüzde duruyor ve gereklidir" dedi.

BM Genel Kurulu'ndaki Değerlendirme

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda açıklamalar yapan Blinken, Orta Doğu'daki artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi. Sözlerine şöyle devam etti: "Çatışmalara diplomatik çözümler bulmaktan başka çaremiz yok."

Çatışmalara Son Verme Çağrısı

İsrail-Lübnan geriliminde taraflarla yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Blinken, her iki tarafın da diplomasi yolunu seçmesi gerektiğini vurguladı. Orta Doğu'daki durumu "tehlikeli" olarak tanımlayan Blinken, "Tarafların alacağı kararlar, bölgenin geleceğini etkileyecek" dedi.

Son Durum ve İstatistikler

Son çatışmalarda İsrail ordusunun Hizbullah ile 8 Ekim'den beri yoğun bir şekilde çatıştığı ve 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güneyinde yüzlerce hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Resmi verilere göre bu saldırılarda 783 kişi hayatını kaybetti ve 150 bin kişi yerinden oldu.

Hizbullah, ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik süregelen İsrail bombardımanlarına karşılık füzeli saldırılar düzenlemekte. Bu ataklar çoğunlukla ordu üslerini hedef almakta, ancak önemli bir hasar kaydedilmediği belirtiliyor.

Göç Hareketleri

Beyrut ve çevresindeki bölgelerden göç dalgası devam ederken, bazı insanların Suriye'ye de göç ettikleri bildiriliyor.