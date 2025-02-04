BM: 565 Binden Fazla Filistinli Gazze'nin Kuzeyine Döndü

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in zorla yerinden ettiği 565 binden fazla Filistinli’nin, Netzarim Koridoru'nun açılmasının ardından Gazze'nin kuzeyine geri döndüğünü bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. 27 Ocak'tan itibaren zorla yerinden edilen 565 binden fazla Filistinli'nin bu bölgeye döndüğünü ifade ederek, 45 binden fazla kişinin ise kuzeyden güneye doğru hareket ettiğini belirtti.

Dujarric, bölgedeki meslektaşları ve ortakların, korkunç yıkımın etkilerini hafifletmek için yardımlarını sürdürdüğünü vurguladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamalara göre, İsrail'in saldırılarının sonucunda kuzeydeki yıkım oranı %90 civarına ulaştı.

Kuzeye dönen Gazzelilerin büyük bölümü, evlerinin yerine yalnızca molozlarla karşılaşmakta. Tüm bu zorluklara rağmen, topraklarını terk etmek istemeyen Gazzeliler, güneyden kuzeye geçmeye devam ediyor.

Dujarric ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İnsan Hakları Konseyi'nden (İHK) ayrılması ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) fonlarını askıya almasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dujarric, öncelikle bu kararnamenin detaylarını görmeleri gerektiğini, ABD'nin almak istediği kararın BM'nin İHK ve UNRWA'ya atfettiği önemde bir değişikliğe yol açmayacağını ifade etti.