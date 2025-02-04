DOLAR
35,93 0,11%
EURO
37,32 -0,71%
ALTIN
3.283,54 -0,86%
BITCOIN
3.589.871,53 1,36%

BM: 565 Binden Fazla Filistinli Gazze'nin Kuzeyine Döndü

BM, İsrail'in zorla yerinden ettiği 565 binden fazla Filistinli'nin Gazze'nin kuzeyine döndüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:40
BM: 565 Binden Fazla Filistinli Gazze'nin Kuzeyine Döndü

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in zorla yerinden ettiği 565 binden fazla Filistinli’nin, Netzarim Koridoru'nun açılmasının ardından Gazze'nin kuzeyine geri döndüğünü bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. 27 Ocak'tan itibaren zorla yerinden edilen 565 binden fazla Filistinli'nin bu bölgeye döndüğünü ifade ederek, 45 binden fazla kişinin ise kuzeyden güneye doğru hareket ettiğini belirtti.

Dujarric, bölgedeki meslektaşları ve ortakların, korkunç yıkımın etkilerini hafifletmek için yardımlarını sürdürdüğünü vurguladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamalara göre, İsrail'in saldırılarının sonucunda kuzeydeki yıkım oranı %90 civarına ulaştı.

Kuzeye dönen Gazzelilerin büyük bölümü, evlerinin yerine yalnızca molozlarla karşılaşmakta. Tüm bu zorluklara rağmen, topraklarını terk etmek istemeyen Gazzeliler, güneyden kuzeye geçmeye devam ediyor.

Dujarric ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İnsan Hakları Konseyi'nden (İHK) ayrılması ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) fonlarını askıya almasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dujarric, öncelikle bu kararnamenin detaylarını görmeleri gerektiğini, ABD'nin almak istediği kararın BM'nin İHK ve UNRWA'ya atfettiği önemde bir değişikliğe yol açmayacağını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Kastamonu'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı
3
Ardahan'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü
4
TBMM'de 6 Şubat Depremleri ve İhmaller Ele Alındı
5
Tunceli'de Bahçesinde Yanan Ateşten Sebep 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Eşi ile Görüştü
7
Osmaniye'de Hafif Ticari Araçta 2 Kilo 50 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!