BM 80. Genel Kurulu New York'ta: Filistin, Gazze ve Ukrayna Gündemde

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Eylül 2025

1. BM 80. Genel Kurulu başlıyor

New York'ta toplanan 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu yıl 'Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası' temasıyla dünya liderlerini bir araya getiriyor. Genel Kurul gündeminde Filistin'de iki devletli çözüm tartışmaları başta olmak üzere Gazze ve Ukrayna konuları öne çıkacak. (İslam Doğru/Birleşmiş Milletler) (Görüntülü)

2. Avrupa siyasetinde İsrail karşıtı sessizlik New York'ta sona mı eriyor?

Avrupalı siyasetçilerin son iki yıldır süren sessizliği, Avrupa kamuoyundan gelen baskıyla birlikte BM Genel Kurulu'nda değişime yol açıyor; Filistin Devleti'ni tanıyacak ülke sayısında artış bekleniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün eski Direktörü Profesör Kenneth Roth konuyla ilgili olarak, 'Filistin Devletinin giderek daha fazla tanınmasının soykırımı durdurmayacağını düşünüyorum ancak bu durum siyasi açıdan hala önemli çünkü Netanyahu'nun İsrail-Filistin sorununa yani Filistinlilerden kurtulmaya yönelik çözümünü sürdürmesini zorlaştırıyor' değerlendirmesini yaptı. (Selen Valente Rasquinho/Brüksel) (Görüntülü)

3. Genel Kurul'dan ilginç anılar

80 yıllık Genel Kurul tarihine dair ilginç anılar hâlâ hatırlanıyor. Konuşma süresi 15 dakika ile sınırlı olmasına rağmen Küba lideri Castro 4,5 saat süren konuşmasıyla rekor kırdı. Ayrıca İzlanda'nın Genel Kurul'a hediye ettiği tokmak, kırılması ve kaybolması nedeniyle defalarca yenilenmek zorunda kaldı. (Dildar Baykan Atalay/Ankara)

4. Küresel Sumud Filosu'ndan sivil dayanışma vurgusu

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Yunan katılımcı Plutarhos Vernis, hareketin sivil karakterine dikkat çekti: 'Buradayız çünkü hükümetler ve kurumlar sorumluluklarını yerine getirmedi. Sade vatandaşlar olarak dayanışma ve sorumluluğun daha fazla ertelenemeyeceğini gösteriyoruz.' (Ayhan Mehmet/Gümülcine)

5. Ege ve Akdeniz havalimanlarında yaz sezonu rekoru

Ege ve Akdeniz'deki turistik hat ağırlıklı havalimanları, yaz sezonunda yoğun bir trafik yaşadı. Antalya, Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Dalaman, Çukurova ve Alanya Gazipaşa havalimanları üç aylık dönemde toplam 27.323.236 yolcu ile şimdiye kadarki en hareketli sezonu geçirdi. Antalya Havalimanı tek başına 14,5 milyon dış hat yolcusu ile bölgedeki dış hat yolcularının yaklaşık dörtte üçüne ev sahipliği yaptı. (Mertkan Oruç/Ankara)

6. Malatya'da safkan Arap tayları 210 milyon lira gelir sağladı

Malatya'daki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Türkiye'nin safkan Arap atı yetiştirilen ender işletmelerinden biri olarak son 5 yılda 470 safkan Arap tayı satıldı ve 210 milyon lira satış geliri elde edildi. Sultansuyu At Islahı ve Yetiştiriciliği Şube Şefi İsmail Çağrı Yılmaz bu geliri doğruladı. (Okan Coşkun/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7. Güvence Hesabı'ndan 8 ayda 522 milyon liralık tazminat

Güvence Hesabı, yılın ilk 8 ayında toplam 522 milyon lira tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Bu ödemelerin 394.103.000 lirası maluliyet kaynaklı olup, toplamda 1.225 dosya sahibine ödeme yapıldı. Güvence Hesabı Genel Müdürü Özgür Öntürk ayrıca 'Kurulduğu günden bugüne kadar 71.512 dosyaya yaklaşık 4,6 milyar liralık tazminat ödendi' bilgisini paylaştı. (Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8. Tüketiciler mobilya teslimatında şikayetçi

MOBİLYA sektöründe teslimat gecikmeleri tüketicilerin gündeminde. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, üretim ve tedarik altyapısında sorun olmadığını, gecikmelerin işletme kaynaklı olduğunu belirtti: 'Şu anda herkes istediği zamanda istediği mobilyayı yetiştirebilir... Sorun, sektör sorunu değil, işletme sorunu.' Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü ise teslimat gecikmeleri ve sipariş iptallerine dair şikayetlerin arttığını vurguladı. (Aylin Rana Kuş/İstanbul)

9. ABD'de beklenen faiz indirimleri Türk bankalarına olumlu sinyal

HSBC Türkiye Genel Müdürü Burçin Ozan, ABD'de beklenen faiz indirimlerinin Türk bankaları için fonlama açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Kurumun ekonomi ekibi 2025 sonu için enflasyonu yüzde 31, 2026 için yüzde 19 olarak öngörüyor. (Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul) (Fotoğraflı)

10. Sanat tarihçisi Yasin Saygılı'dan Yavuz Sultan Selim değerlendirmesi

Sanat tarihçisi Yasin Saygılı, Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı Türk-İslam kültürüne katkılarını şöyle anlattı: 'Yavuz Sultan Selim, Safeviler ve Memlükler'e karşı kazandığı zaferlerin yanı sıra Tebriz'den, Kahire'den pek çok sanatçıyı ve zanaatkârı İstanbul'a getiriyor. Topkapı Sarayı'ndaki sanatçı ve zanaatkârlara Doğu'dan ciddi manada bir takviye oluyor. Bizim sonraki dönemde "Osmanlı klasik üslubu" olarak adlandırdığımız anlayış Yavuz'un getirdiği sanatçılar sayesinde gerçekleşiyor.' (Fatih Türkyılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11. İşitme engelli milli sporcular Japonya'dan iddialı dönmeyi hedefliyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Samsun'daki oyunlarda 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronzla toplam 46 madalya kazanıldığını hatırlattı. 2021 Brezilya organizasyonunda elde edilen 44 madalya ile kıyaslayarak, Tokyo'da 18 branşta yaklaşık 200 sporcu ile ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceklerini ve madalya sayısının '50-60'lara çıkmasını beklediğini söyledi. (Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12. Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Barac'tan Türkiye Ligi'ne övgü

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Barac, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi için 'Bu sene Avrupa'nın bir numaralı ligi olacağını düşünüyorum. Durumun şu anda da böyle olduğuna inanıyorum' dedi. (Can Öcal/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13. Milli masa tenisçisi Görkem Öçal dünya şampiyonluğuna gidiyor

ITTF Dünya Gençler Şampiyonası'na katılacak milli masa tenisçi Görkem Öçal, hazırlıklarını antrenör babasıyla Adana'da sürdürüyor. Öçal, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmanın takımın hazırlanışının bir göstergesi olduğunu belirtti. (Suna Şahin/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

