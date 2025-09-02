DOLAR
BM: Afganistan Depremi 'Kriz İçinde Kriz'

BM Afganistan İnsani Yardım Koordinatörü Indrika Ratwatte depremi 'kriz içinde kriz' olarak nitelendirdi; erişim, barınak, gıda ve tıbbi yardıma ihtiyaç var.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:14
BM: Afganistan Depremi 'Kriz İçinde Kriz'

BM: Afganistan'daki Deprem 'Kriz İçinde Kriz'

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan İnsani Yardım Koordinatörü Indrika Ratwatte, pazar gecesi Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin, ülkenin zaten geri dönenler ve kuraklıkla mücadele ettiği bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle 'kriz içinde kriz' olduğunu açıkladı.

BM değerlendirmesi ve insani ihtiyaçlar

Ratwatte, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, can kaybı ve yaralı sayısının artmaya devam edeceğini belirtti. 'Potansiyel olarak etkilenen kişi sayısı neredeyse yüz binlere kadar çıkabilir,' dedi ve etkilenen eyaletlerde yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığını aktardı. Ratwatte ayrıca, şu ana kadar 12 civarında kişinin doğrudan etkilendiğini bildirdi.

BM'nin, deprem bölgelerine yönelik olarak görevlendirdiği 20 acil durum değerlendirme ekibi bulunduğunu vurgulayan Ratwatte, en büyük zorluğun bölgelere erişim olduğunu söyledi. 'Helikopterlere ihtiyacımız var. Hükümet, yaralıları tahliye etmek, arama kurtarma ve sağlık ekipleri konuşlandırmak için sürekli olarak 3 helikopter görevlendirdi,' dedi ve müdahalenin yerel birimler ile ilgili bakanlıklarla yakın koordinasyon içinde yürütüldüğünü ekledi.

Ratwatte, acil ihtiyaçlar arasında barınak, gıda, tıbbi malzemeler ve diğer temel yardım öğelerinin bulunduğunu belirtti ve zorlu kış şartları öncesi uluslararası destek çağrısı yaptı. Ayrıca, BM'nin Afganistan İnsani Müdahale Planı'nın bu yıl için yalnızca yüzde 28'inin finanse edildiğini ve bu durumun 'en hafif tabirle oldukça vahim' olduğunu kaydetti.

Depremin teknik verileri ve bilanço

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, can kaybının 1411'e, yaralı sayısının ise 3 bin 124'e yükseldiğini açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti. Yerel yetkililer de bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu ifade etti.

