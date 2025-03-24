BM, Arakanlı Müslüman Mülteciler İçin Destek Çağrısında Bulundu

BM Kuruluşları, Arakanlı Mülteciler İçin Yardım Çağrısında Bulundu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), uluslararası topluma Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslüman mültecilere yönelik desteği artırma çağrısında bulundu.

Güvensizlik ve Zorla Yerinden Edilmeler

BMMYK ve IOM, Arakanlı Müslüman mültecilere yönelik başlattıkları yardım çağrısına dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Myanmar'daki güvensizliğin arttığı ve zorla yerinden edilmelerin devam ettiği vurgulandı. Bu bağlamda, uluslararası topluma Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere ve ev sahibi topluluklarına yardımların artırılması çağrısı yapıldı.

İnsani Kriz ve Acil Yardım İhtiyacı

Açıklamada, Myanmar'daki çatışmalar, azalan mali kaynaklar ve küresel krizlerin, uluslararası toplumun insani yardımlara bağımlı kalan Arakanlı mülteciler için harekete geçmesini kritik hale getirdiği ifade edildi. BMMYK ve IOM, "2025-26 Arakan İnsani Krizi Ortak Müdahale Planı" kapsamında 113 ortağı bir araya getirdi ve bu müdahalenin ilk yılı için 934,5 milyon dolar talep etti.

Kamp Koşulları ve Çocukların Durumu

Açıklama, Arakanlıların sekiz yıldır süren insani krizin global ilginin odağından uzak kaldığını ancak ihtiyaçların acil olduğunu belirtti. Kamplardaki nüfusun yüzde 50'sinden fazlası kadın ve kızlardan oluşuyor. Her üç Arakanlı mülteciden biri 10 ila 24 yaşları arasında ve bu kişilerin eğitime erişimleri sınırlı.

Yaşamsal Tehditler ve Çaresizlik

BMMYK ve IOM, gıda yardımı ve temel barınak gibi kritik alanlardaki fon eksikliklerinin, bu savunmasız nüfus için korkunç sonuçlar doğuracağını vurguladı. Bu durum, birçok Arakanlı Müslüman mülteciyi, tehlikeli tekne yolculukları gibi çaresiz önlemlere başvurmaya zorlayabilir.

Myanmar'daki Etnik Temizlik İddiaları

Birleşmiş Milletler'e göre, 25 Ağustos 2017 tarihinden sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Bu mültecilerin yarısını çocuklar oluşturuyor. Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak nitelendiriyor.

Açık Endişeler

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmeleri'nin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.