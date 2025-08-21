DOLAR
BM: Arakanlı Müslümanlar Güvenli Ortam Sağlanmadan Myanmar'a Dönemez

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:12
Koumjian: Failler Adalete Teslim edilmeden dönüş mümkün değil

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, Bangladeş'e sığınan bir milyondan fazla Arakanlı Müslümanın, kendilerine yönelik şiddet sona erene ve bu suçların failleri adalete teslim edilene kadar Myanmar'a güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönemeyeceğini bildirdi.

BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son 18 ayda Arakan eyaletinde artan şiddetin yaklaşık 150 bin Arakanlı Müslüman'ın daha Bangladeş'e kaçmasına neden olduğunu kaydetti.

Açıklamada, mekanizmanın köylerin yakılması, sivillere yönelik cinayet, işkence ve tecavüz raporları ile ilgili yeni soruşturmalar başlattığı belirtildi.

Koumjian, Arakanlı Müslümanlara yönelik korkunç suçlardan henüz kimsenin sorumlu tutulmadığına dikkat çekerek, "Bu suçların cezasız kalması şiddeti daha fazla körüklüyor. Arakanlı mültecilerin, Myanmar'daki evlerine dönmek istediklerini sürekli duyuyorum ancak bunu yalnızca güvenli olduğunda yapmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca Koumjian'ın, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde düzenlenecek Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin "paydaşlar diyaloğu" toplantısına katılacağının da belirtildiği aktarıldı.

Uluslararası Kaygılar: Etnik Temizlik ve Güvenlik Endişesi

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak nitelendiriyor. Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan geri dönüşün yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

