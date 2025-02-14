BM Arap Grubu'ndan Gaza'daki Filistinlilerle İlgili Sert Mesaj

BM Arap Grubu, Gazze'deki Filistinlilerin Yerinden Edilmesine Karşı Çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi Arap ülkelerinin oluşturduğu BM Arap Grubu, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına yönelik önerilerin "kesinlikle reddedilmesi" gerektiğini vurguladı. Arap Grubu Başkanı ve Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Tarık Al-Banai ile Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve bazı Asya ile Afrika ülkelerinin büyükelçilerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Yerinden Edilme Önerileri Kategorik Olarak Reddedildi

Al-Banai, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi önerisinin, 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesini ihlal eden bir durum olduğunu belirterek, "Arap Grubu, bu tür bir yerinden edilmeyi kesin olarak reddediyor" dedi. Bu önerilerin uluslararası hukuk açısından yasa dışı olduğunu vurgulayan Al-Banai, uluslararası toplumun bu durumu kararlı bir şekilde reddetmesini beklediklerini ifade etti.

Filistin ve Uluslararası Destek Çağrısı

Al-Banai, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki artan saldırganlığın da altını çizdi. BM Güvenlik Konseyi'ne, uluslararası hukuk ve ilgili kararlarla uyumlu iki devletli çözüme destek vermesi çağrısını yaptı.

Filistin Temsilcisi’nden Vatan Vurgusu

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Filistin'den başka vatanımız yok. Filistin’i seviyoruz ve Gazze’yi yeniden inşa edeceğiz" diyerek hislerini dile getirdi. Mansur, Filistin Devleti'nin bağımsızlığını kutlama umudunu dile getirerek, medya mensuplarının doğru bilgi aktarımına destek olmalarını talep etti.

Trump’ın Tartışmalı Önerisi

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki Filistinlilerin başka Arap ülkelerine yerleştirilmesini önermişti. Trump, bu ülkelerin daha fazla Filistinli kabul etmesini ve onları farklı bölgelerde inşa edilecek konutlara yerleştirmeleri gerektiğini ifade etmişti. Bu tür önerilerin 'geçici' veya 'uzun süreli' olabileceği belirtilmişti.