BM, Beyrut’taki Saldırılar Hakkında Alarm Durumunda

BM, Beyrut’taki Son Gelişmeleri Alarm ile İzliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Beyrut'a yönelik gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili alarm durumuna geçtiklerini dile getirdi.

Bölgedeki Tansiyon Artıyor

Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat boyunca tansiyonun ciddi şekilde yükseldiğini vurguladı. Beyrut'ta yaşanan gelişmelerin kendileri için derin bir endişe kaynağı olduğunu ifade eden Dujarric, "Beyrut'taki son gelişmeleri alarma geçmiş halde takip ediyoruz," dedi.

İnsani Kriz Tehlikesi

BM Sözcüsü, son gerçekleşen saldırıların hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin güvenliğini tehdit ettiğini, artan gerilimin ise bölgedeki istikrarı ciddi biçimde zedelediğini kaydetti. Ayrıca, Mavi Hat'ta bulunan BM misyonunun, taraflar arasında tansiyonu düşürmek amacıyla aktif olarak çalıştığını belirtti.

Ateşkes Çağrısı

Dujarric, İsrail ile Hizbullah arasında acil bir ateşkes çağrısı yaparak, tüm tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uygun hareket etmeye davet etti.

İstatistikler ve Gelişmeler

Son haftalarda, 8 Ekim'den itibaren Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güneyindeki kentlere yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirmiştir. Sangrasında, Lübnan makamlarına göre, bu saldırılarda 775 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 bin kişinin yerinden olduğu bildirilmektedir. Sığınmacı dalgalarının ise başta başkent Beyrut olmak üzere kuzeye ve Suriye'ye doğru devam ettiği belirtiliyor.