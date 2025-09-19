BM: Boko Haram'ın 2014 Chibok Kaçırmasında 91 Kız Hâlâ Kayıp

BM'ye göre Boko Haram'ın 2014'te Chibok'tan kaçırdığı 276 kızdan 91'i hâlâ kayıp; CEDAW raporu hükümete kurtarma ve güvenlik güçlerini güçlendirme çağrısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:36
Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen Chibok baskınında rehin alınan kız öğrencilerden 91'inin hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.

CEDAW'ın ziyaret ve raporunun bulguları

BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) Aralık 2023'te gerçekleştirdiği iki haftalık Nijerya ziyaretinin ardından yayımladığı raporda, Borno eyaletindeki Chibok kasabasından 2014'te kaçırılan toplam 276 kız öğrenciden 91'inin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu bildirdi.

Raporda, bugüne dek 82 öğrencinin kendi imkanlarıyla kaçtığı; ayrıca 103 öğrencinin 2016-2017 yıllarında yapılan esir takaslarıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Komite, hükümetin militanlarla yürüttüğü müzakereleri sonlandırdığına dikkat çekti.

Komite Başkanı Nahla Haidar, açıklamasında Chibok vakasının "uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken ilk büyük vaka" olduğunu, ancak sonrasında Nijerya'nın kuzeyinde en az 1400 öğrencinin daha kaçırıldığını vurguladı. Haidar, Nijerya hükümetine kayıp öğrencilerin kurtarılması için acil adımlar atma ve kadın ile kız çocuklarını korumak amacıyla polis ve güvenlik güçlerini güçlendirme çağrısı yaptı.

Chibok baskını ve sonraki gelişmeler

14 Nisan 2014'te Chibok'taki yatılı okula düzenlenen baskında 276 kız öğrenci kaçırılmıştı. Olay sonrası bazı öğrenciler kısa süre içinde özgür kalırken, raporlarda farklı aşamalarda kurtarılan ve kaçmayı başaran sayıları şöyle veriliyor: baskın sırasında 57'si kısa süre sonra örgüt elinden kaçtı; güvenlik güçlerinin operasyonlarında ise 107 öğrenci kurtarıldı.

2000'li yılların başlarından itibaren faaliyet gösteren Boko Haram, 2009'dan sonra kitlesel şiddet eylemleriyle on binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Örgüt, 2015'ten bu yana saldırılarını komşu ülkeler Kamerun, Çad ve Nijer'e de taşımış durumda.

CEDAW raporu, kayıp kızların bulunması için ulusal ve uluslararası çabaların artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

