BM'de Doha saldırısına sert kınama: Rusya, İngiltere ve Çin tepki gösterdi

BM Güvenlik Konseyi'nde Doha saldırısına sert kınama

Rusya, İngiltere ve Çin'den ortak tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, "Orta Doğu'da durum" gündemiyle toplandı ve İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı tartışıldı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, saldırıyı kınadı ve olayın Rus misyonundan sadece 600 metre uzakta gerçekleştiğini belirtti. Nebenzya, Katar'ın Gazze'de kan dökülmesini durdurmak için yorulmadan çalışan önemli bir arabulucu olduğunu vurgulayarak, İsrail saldırısının bu çabaları hedef aldığını söyledi ve İsrail'i bölgedeki şiddet dalgasını tetikleyen pervasız saldırganlığından vazgeçmeye çağırdı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, ülkesinin Katar ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da artırma kararı yanlış ve bugün, İsrail'i bunu derhal yeniden değerlendirmeye çağırdığımızı yineliyorum." dedi. Woodward, İsrail'in Gazze'ye yönelik tüm kısıtlamaları kaldırması ve BM'nin hayat kurtarıcı yardımı ulaştırmasına izin vermesi gerektiğini de vurguladı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise ülkesinin saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Ateşkes müzakerelerinde önemli bir arabulucu olan Katar'ın, Gazze'de ateşkesi teşvik etmek ve barışı sağlamak için büyük çaba sarf ettiği ve bunun uluslararası toplum tarafından büyük takdir gördüğü biliniyor." ifadelerini kullandı. Fu, saldırının bölgede gerginliğin daha da tırmanmasına yol açabileceğinden derin endişe duyduklarını belirtti ve "Bu sorunun çözümünde askeri yöntemlerin ve rastgele güç kullanımının çıkış yolu olmadığını, rehinelerin evlerine dönmesi ve hayatların kurtarılması için derhal ateşkesin doğru yol olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim." dedi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont da saldırının "motivasyonu ne olursa olsun kabul edilemez" olduğunu söyleyerek, "Fransa, Katar'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme taahhüdünü yineliyor." ifadesini kullandı. Bonnafont, bu tür eylemlerin bölgesel istikrarı tehlikeye attığını ve tüm tarafların yeni bir şiddet döngüsünü önlemesi gerektiğini vurguladı: "İsrail de dahil olmak üzere tüm tarafların, tüm bölge için yıkıcı sonuçları olacak yeni bir şiddet döngüsünü önlemesi kendi çıkarınadır."

Gündemdeki tartışmalar, uluslararası toplumun Katar aracılığıyla sürdürülen ateşkes çabalarına ve Gazze'ye insani erişimin sağlanmasına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.