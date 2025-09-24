BM'de Gazze Zirvesi: Erdoğan ve Trump Yan Yana — Trump 'Çok İyi Bir Görüşme'

BM'de Gazze Zirvesi: Erdoğan ve Trump Yan Yana Oturdu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, BM binasında basın kapalı şekilde yapıldı.

Katılımcılar ve Oturum Düzeni

Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı. Erdoğan ile Trump toplantıda yan yana oturdu.

Trump'ın Açıklamaları

Toplantının başında kısa bir konuşma yapan Trump, toplantıya ilişkin beklentisini şöyle dile getirdi: "Bu çok önemli bir toplantı olacak. Orta Doğu'nun büyük liderleriyle önemli bir toplantı olacak. Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyoruz, sona erdireceğiz. Belki de şu anda sona erdirebiliriz."

Trump, Orta Doğu'da savaşın olmaması halinde hayatın daha güzel olacağına değinerek, "Burada, esirlerin geri dönmesinin ve savaşın sona erdirilmesinin mümkün olup olmayacağını konuşacağız." ifadesini kullandı. Toplantı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bölgedeki diğer isimlerle de görüşeceğini belirten Trump, "Bu durum çok uzun sürdü ve biz bunun sona ermesini istiyoruz. Esirleri de geri almak istiyoruz." dedi.

Toplantıya katılan liderlerin ağırlığına dikkat çeken Trump, "Bu grup, diğer herkesten daha fazla bunu başarabilecek bir grup. Bu topluluk bunu başarabilir. Burada 32 toplantı yaptık ama benim için önemli olan toplantı buydu çünkü muhtemelen hiç başlamaması gereken bir şeyi sona erdireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri'nin Mesajı

Toplantının açılışında söz alan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, liderlere gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti. Emrî, Gazze'deki durumun çok kötü olduğunu vurgulayıp, liderlerin bu toplantıda neler yapabileceklerini masaya yatıracaklarını belirtti ve toplantıyı düzenleyenlere, özellikle Trump'a teşekkür etti.

Toplantı Çıkışı Değerlendirmeleri

Toplantı çıkışında basına kısa değerlendirmede bulunan Trump, "Gazze konusunda çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. İsrail hariç bölgedeki büyük oyuncularla çok başarılı bir toplantı oldu ama onlarla da görüşeceğim. Gazze ile ilgili bazı konularda çalışacağız ancak bugün önemli liderlerle çok iyi bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.

Toplantı, bölgedeki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik adımların ve esirlerin geri dönmesine ilişkin olasılıkların tartışıldığı kapalı oturumla sonlandı.