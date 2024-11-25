BM'den Acil Çağrı: Güvenli ve Düzenli Göç Yolları Şart

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dünyada eşi benzeri görülmemiş düzeyde zorunlu göç, iklim kaynaklı yerinden edilme ve derinleşen ekonomik eşitsizlikler yaşandığını belirterek, güvenli ve düzenli göç yollarına acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Uluslararası Göç Diyaloğunun ikinci oturumunun düzenli göç yollarına yönelik dengeli bir yaklaşımı ele almak üzere toplanacağı duyuruldu. Oturumun, "Düzenli Göç Yollarında Dengeyi Bulma Çözümleri: Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Geçişleri Teşvik Etmek" temasıyla yapılacağı belirtildi. Bu oturum, yılın başlarında New York'ta gerçekleştirilen ilk oturumda atılan temelin üzerine inşa edilecek.

Açıklamada, ilk oturumda düzenli yolları geliştirmek için kritik öneme sahip 4 temel maddenin belirlendiği ifade edildi. Bu maddeler arasında "güçlü çok taraflı ortaklıklar kurmak", "toplulukları ve yerel yetkilileri dahil etmek", "göçmen ve diaspora seslerini yükseltmek" ve "göçmenlere bilgi ve kaynaklar sağlamak için inovasyon ve teknolojiden yararlanmak" yer aldı.

Açıklamada, "Eşi benzeri görülmemiş düzeyde zorunlu göç, iklim kaynaklı yerinden edilme ve derinleşen ekonomik eşitsizliklerle karşı karşıya olan bir dünyada güvenli, düzenli göç yollarına duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı" ifadesine yer verildi. Göç döngüsünün tamamında, hareket öncesinden yeniden entegrasyona kadar güvenli ve düzenli göçü kolaylaştırmak için yasal ve politika çerçevelerinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Bu yolların, küresel zorlukların ele alınmasını ve göçün olumlu etkilerinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için kritik öneme sahip olduğuna işaret edildi. IOM yetkilileri, "Göçmenlerin ve sağlam göç sistemlerinin korunmasında insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına karşı dengeli bir yaklaşımın sağlanması, göçün getirdiği faydaların korunması için kritik öneme sahip" diye belirtti.

İklim değişikliğinin insan hareketliliğini yeniden şekillendirdiği vurgulanan açıklamada, yerinden edilenler için güvenli yollara duyulan ihtiyacın giderek daha acil hale geldiği ifade edildi.

IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Çatışmalar, iklim etkileri ve iş gücü eksikliği, milyonlarca insanı sınırlı ve genellikle riskli göç seçenekleriyle baş başa bırakarak küresel hareketlilik modellerini yeniden şekillendiriyor" açıklamasında bulundu. Dünyanın dengeli, koordineli ve yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyduğu sürecin yaşandığını belirten Pope, "Bu diyalog, iyi yönetilen göçün nasıl iyi bir güç olarak hizmet edebileceğini, dayanıklılığı, refahı ve uyumu teşvik edebileceğini vurguluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.