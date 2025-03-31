BM'den Gazze'deki 15 Yardım Çalışanı İçin Adalet Talebi

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de araçlarının yanında cansız bedenleri bulunan 15 sağlık ve insani yardım çalışanı için İsrail'in hesap vermesini talep etti. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, olay hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fletcher, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'de Filistin Kızılayı bünyesinde çalışan 8 sağlık çalışanı, 6 sivil savunma görevlisi ve bir BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanının cansız bedeninin bulunduğunu belirtti. Aile yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Fletcher, "Bu kişiler hayat kurtarmaya çalışırken İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Hesap verilmesini ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cansız bedenleri elleri bağlı ve başlarına ateş açılmış halde bulundu. Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki bir saldırı sonrası yaralıları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı, bu sırada bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı kaydedilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün, Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekiplerle bağlantıyı kaybettiğini bildirmişti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.