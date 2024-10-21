BM'den Gazze Raporu: Nüfus Yok Oluş Tehlikesiyle Karşı Karşıya

BM: Gazze'deki Durum Korkutucu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki sürekli saldırılarının ciddi etkileri olduğuna dikkat çekti.

İnsan Hakları Uyarısı

OHCHR, yazılı açıklamasında, yaklaşık 3 haftadır süren bu yoğun saldırıların, Filistin halkının varlığı üzerindeki tehdidi artırdığını belirtti. Açıklamada "İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde uyguladığı acımasız saldırılar, insanları zorla yerinden etmesi ve insani yardıma yönelik kısıtlamalar, bu bölgedeki nüfusun tamamen yok olmasına yol açabilir." ifadelerine yer verildi.

Masumlar İçin Hayatta Kalma Mücadelesi

Bölgede mahsur kalan sivillerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığı vurgulandı. Zorla yerinden edilme ve insani yardım malzemelerine erişimin kısıtlanması nedeniyle birçok kişinin açlık sınırında olduğu kaydedildi.

Tehdit Altındaki Siviller

İsrail ordusunun tüm sivillerden Gazze'nin kuzeyini terk etmelerini istemesi, durumu daha da ciddi hale getiriyor. Özellikle Cibaliya Mülteci Kampı çevresine yönelik bombalama ve saldırıların, sivillerin kaçışını tehlikeli bir hale getirdiği ifade edildi.

Barınma ve Temel İhtiyaçlar Tehdit Altında

Ayrıca, İsrail güçlerinin, kış mevsimi öncesinde birçok sivili evlerinden ederek, barınak olarak kullanılan yapıların ve okulların tahrip edilmesi de vurgulandı.