BM'den İsrail'in Sınır Saldırılarına Tepki

İsrail'in Hücumları İnsani Kriz Doğuruyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İsrail'in Lübnan ve Suriye arasındaki iki sınır kapısına yaptığı hava saldırılarının ciddi sonuçlar doğurduğunu açıkladı. BMMYK'nın Kıdemli İletişim Danışmanı Rula Amin, Cenevre'de düzenlenen brifingde, bu saldırıların Lübnan'daki çatışmalardan kaçan insanların ana yaşam hattını tehdit ettiğini belirtti.

Saldırılar Artıyor

Amin, "Bu sabah İsrail'in Lübnan ve Suriye arasındaki iki sınır kapısına daha fazla hava saldırısı düzenlediğini gördük ve bu durum insanların kaçış yollarını engelliyor ve tehlikeye atıyor." şeklinde konuştu. Suriyeliler, Lübnanlılar, Iraklılar ve Filistinlilerin de dahil olduğu 430 binden fazla kişinin, bu kapılar üzerinden Suriye'ye geçiş yaptığını vurguladı. Ancak, geçiş yapanların acılarının sınırda sona ermediğinin altını çizdi.

Yardım Kuruluşlarının Zorlukları

Amin, güvenlik koşullarının kötüleşmesinin insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini de zorlaştırdığına dikkat çekti: "Bu durum, yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmakta daha fazla güçlükler ve engeller anlamına geliyor."

Önemli Sınır Kapıları Tehdit Altında

BMMYK'nın açıklamasına göre, 14 Ekim'de İsrail ordusunun bombaladığı El-Masna sınır kapısı, iki ülke arasındaki ana kapının kapatılmasına neden oldu. Ayrıca, Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan tarafındaki El-Kaa ve Suriye tarafındaki Cusiyye kapılarını da hedef aldı. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, bu saldırılar sonrasında ikinci sınır kapısının da işlevsiz hale geldiğini duyurdu.