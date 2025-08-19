BM'den Kongo'daki ADF Saldırılarına Sert Kınama: 52 Sivil Öldü

BM Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ADF Saldırılarını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) İstikrar Misyonu (MONUSCO), ülkenin doğusunda düzenlenen isyancı saldırılarını kınayarak, olaylarda ağır can kayıpları yaşandığını duyurdu.

Saldırılar ve can kaybı

MONUSCO tarafından yayımlanan açıklamada, Demokratik Müttefik Güçler (ADF) adlı isyancı grubun 9-16 Ağustos tarihleri arasında Kuzey Kivu eyaletinin Beni ve Lubero bölgelerini hedef aldığı bildirildi. Açıklamaya göre saldırılarda en az 52 sivil yaşamını yitirdi; aralarında 8 kadın ile 2 çocuk da bulunuyor.

Komanda baskını

Açıklamada ayrıca, Ituri eyaletine bağlı Komanda’da 28 Haziran tarihinde ADF tarafından düzenlenen gece baskınında aralarında Katolik öğrencilerin de bulunduğu 43 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

BM'nin çağrısı ve tepkiler

MONUSCO, KDC makamlarını söz konusu katliamları soruşturmaya ve sorumluları adalet önüne çıkarmaya çağırdı. Misyonun açıklamasında, örgütün bölgedeki siyasi istikrarsızlık ve yerel çatışmalardan yararlanarak Kuzey Kivu’da varlık kazandığına dikkat çekildi; ADF'nin kökeni olarak Uganda gösterildi.

BM İstikrar Misyonu Başkanı ve Genel Sekreter'in Kongo Özel Temsilcisi Bintou Keita ise konuya ilişkin olarak "Bu saldırılar kabul edilemez ve uluslararası insancıl hukuk ile insan haklarının ciddi ihlalidir." açıklamasında bulundu. Keita, ayrıca "Yabancı silahlı grupların koşulsuz olarak silah bırakması ve geldikleri ülkelere dönmesi" çağrısını yineledi.

MONUSCO açıklaması, uluslararası toplumun dikkatini KDC'deki artan şiddet olaylarına çekerken, yetkililere kapsamlı soruşturma ve hesap verebilirlik talebi yöneltiliyor.