DOLAR
34,12 -0,12%
EURO
37,95 0,39%
ALTIN
2.883,98 -0,33%
BITCOIN
2.161.814,44 -0,32%

BM'den Lübnan'daki Sivil Kayıplara Dikkat

BM Uluslararası Göç Örgütü, Lübnan'daki artan askeri gerilim ve sivil kayıplar için endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:01
BM'den Lübnan'daki Sivil Kayıplara Dikkat

BM Uluslararası Göç Örgütü'nden Lübnan Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Lübnan'da askeri gerilimlerin hızla arttığı ve sivil kayıpların büyük bir endişe kaynağı haline geldiğini açıkladı.

İsrail'in Hava Saldırıları Devam Ediyor

IOM, sabah saatlerinden itibaren İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği hava saldırıları ile ilgili olarak X sosyal medya platformunda açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Lübnan'da askeri gerilimin tırmanışı ve sivil kayıplarının artması son derece endişe verici" denildi.

Sivil Hayat ve Altyapının Korunması

IOM, saldırılardan etkilenen bireylerin acil insani ihtiyaçlarını karşılamak için sahadaki ortaklarıyla çaba göstermeye devam ettiklerini ifade etti. Aynı zamanda, sivillerin yaşamlarının, altyapının ve refahın korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Saldırılar Sonucu Ölümler ve Yaralanmalar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda toplam 356 kişinin öldüğünü, bunların 24 çocuk ve 42'sinin kadın olduğunu bildirdi. Ayrıca, yaralanan kişi sayısının 1246'ya ulaştığı belirtildi.

Göç Dalgalanması ve Eğitimde Ara

Bu gelişmelerle birlikte, Lübnan'ın güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine doğru bir göç dalgası yaşanıyor. Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı da güneydeki okulların, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen aileler için barınma sağlamak amacıyla açıldığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
2
Bodrum'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Lübnan'daki Kaçış ve Saldırılar: Binlerce Araç Trafikte Bekliyor
4
Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
5
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Lübnan'daki Sivil Zararlar Kabul Edilemez
6
Mardin'de Balkondan Düşen Küçük Çocuğun Hayatı Kayıp

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!