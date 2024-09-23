BM'den Lübnan'daki Sivil Kayıplara Dikkat

BM Uluslararası Göç Örgütü'nden Lübnan Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Lübnan'da askeri gerilimlerin hızla arttığı ve sivil kayıpların büyük bir endişe kaynağı haline geldiğini açıkladı.

İsrail'in Hava Saldırıları Devam Ediyor

IOM, sabah saatlerinden itibaren İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği hava saldırıları ile ilgili olarak X sosyal medya platformunda açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Lübnan'da askeri gerilimin tırmanışı ve sivil kayıplarının artması son derece endişe verici" denildi.

Sivil Hayat ve Altyapının Korunması

IOM, saldırılardan etkilenen bireylerin acil insani ihtiyaçlarını karşılamak için sahadaki ortaklarıyla çaba göstermeye devam ettiklerini ifade etti. Aynı zamanda, sivillerin yaşamlarının, altyapının ve refahın korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Saldırılar Sonucu Ölümler ve Yaralanmalar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda toplam 356 kişinin öldüğünü, bunların 24 çocuk ve 42'sinin kadın olduğunu bildirdi. Ayrıca, yaralanan kişi sayısının 1246'ya ulaştığı belirtildi.

Göç Dalgalanması ve Eğitimde Ara

Bu gelişmelerle birlikte, Lübnan'ın güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine doğru bir göç dalgası yaşanıyor. Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı da güneydeki okulların, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen aileler için barınma sağlamak amacıyla açıldığını açıkladı.