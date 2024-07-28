Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

BM'den Mecdel Şems Saldırısına İlişkin Uyarı

BM, Mecdel Şems'teki saldırının ardından daha geniş bir çatışma riski olduğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:46
BM'den Mecdel Şems Saldırısına İlişkin Uyarı

Bölgeden Gelen Tehlike Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik yapılan roket saldırısının ardından ciddi bir uyarı yayınladı. Saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve aralarında çocukların da bulunduğu belirtildi.

UNIFIL ve BM Açıklama Yayımladı

UNIFIL Misyonu Başkanı ve Başkomutanı General Aroldo Lazaro ile BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sivillerin her daim korunması gerektiği" vurgulanarak, çatışmaların durdurulması için taraflar azami itidal göstermeye çağrıldı.

Mecdel Şems Saldırısının Detayları

Mecdel Şems'teki saldırının ardından, 17'si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinden ateşlendiğini duyurarak Hizbullah'ı suçladı. Ancak Hizbullah, bu suçlamaları yalanlayarak olayla bağlantıları olmadığını ifade etti.

İsrail'in Tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyeceğiz. Hizbullah ağır bir bedel ödeyecek" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Demir Kubbe İddiaları

Ayrıca, saldırıdan hemen önce hava savunma sistemi Demir Kubbe'den bir füze ateşlendiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Gizli kalan bir bölge sakini, "Sirenlerin çalmasının hemen ardından patlama oldu" şeklinde açıklama yaptı. Bu durum, yerel halk arasında Demir Kubbe'nin saldırıya yanıt vermiş olabileceği düşüncesini doğurdu.

UNIFIL'in Temasları

UNIFIL ve BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü'nün, hem Lübnan hem de İsrail ile temas halinde olduğu bildirildi. Taraflar arasında artan gerilimi azaltmaya yönelik çabalar sürdürülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!