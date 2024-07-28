BM'den Mecdel Şems Saldırısına İlişkin Uyarı

Bölgeden Gelen Tehlike Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik yapılan roket saldırısının ardından ciddi bir uyarı yayınladı. Saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve aralarında çocukların da bulunduğu belirtildi.

UNIFIL ve BM Açıklama Yayımladı

UNIFIL Misyonu Başkanı ve Başkomutanı General Aroldo Lazaro ile BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sivillerin her daim korunması gerektiği" vurgulanarak, çatışmaların durdurulması için taraflar azami itidal göstermeye çağrıldı.

Mecdel Şems Saldırısının Detayları

Mecdel Şems'teki saldırının ardından, 17'si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinden ateşlendiğini duyurarak Hizbullah'ı suçladı. Ancak Hizbullah, bu suçlamaları yalanlayarak olayla bağlantıları olmadığını ifade etti.

İsrail'in Tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyeceğiz. Hizbullah ağır bir bedel ödeyecek" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Demir Kubbe İddiaları

Ayrıca, saldırıdan hemen önce hava savunma sistemi Demir Kubbe'den bir füze ateşlendiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Gizli kalan bir bölge sakini, "Sirenlerin çalmasının hemen ardından patlama oldu" şeklinde açıklama yaptı. Bu durum, yerel halk arasında Demir Kubbe'nin saldırıya yanıt vermiş olabileceği düşüncesini doğurdu.

UNIFIL'in Temasları

UNIFIL ve BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü'nün, hem Lübnan hem de İsrail ile temas halinde olduğu bildirildi. Taraflar arasında artan gerilimi azaltmaya yönelik çabalar sürdürülüyor.