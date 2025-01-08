BM'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Barışçıl Çözüm İçin Belirsizlik Uyarısı

BM'den Barışçıl Çözüm İçin Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tehlikeli bir şekilde tırmandığını ve barışçıl bir çözüme ulaşmanın belirsizliğini sürdürdüğünü açıkladı. Al-Nashif, Ukrayna'daki insan hakları ile ilgili olarak BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Şubat 2022'de başlayan çatışmaların gidişatına dikkat çekti.

Ukrayna’da Sivil Kayıplar Artıyor

Al-Nashif, savaşın neden olduğu sivil kayıpları vurgulayarak, bunun BM İnsan Hakları Ofisi'nin 1 Eylül-30 Kasım 2024 dönemi için yayımladığı son raporda da yer aldığını belirtti. Rusya'nın saldırıları sonucunda geçen yıl 574 sivilin hayatını kaybettiğini, bu sayının önceki yıla göre %30'luk bir artışı temsil ettiğini ifade etti. Ayrıca, Şubat 2022'den bu yana 650'den fazla çocuk dahil, 12 bin 300'den fazla sivilin öldüğünü ve 27 bin 800'den fazla kişinin yaralandığını vurguladı.

Savaş Suçları ve Hesap Verilebilirlik Talebi

Al-Nashif, savaş esirleri ile ilgili güvenilir infaz iddialarındaki artıştan derin endişe duyduğunu belirterek, savaş boyunca 170 sivilin infaz edildiğini ve bunun bir 'savaş suçu' teşkil ettiğini dile getirdi. Bu cinayetler için hesap verilebilirliğin önemli olduğunu ancak neredeyse tam bir dokunulmazlığın söz konusu olduğunu vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Al-Nashif, Ukraynalı esirlerin yaygın işkenceye maruz kaldığını belirterek, “Her iki taraftaki yetkilileri, savaş esirlerine karşı işkenceye son vermeye ve sorumluları yargılamak için derhal adımlar atmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, uluslararası toplumu, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklere saygı göstermesi adına harekete geçmeye davet etti.