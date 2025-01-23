DOLAR
35,66 -0,02%
EURO
37,18 -0,09%
ALTIN
3.144,68 0,41%
BITCOIN
3.617.682,98 2,78%

BM'den Suriye'ye Temiz Su ve Hijyen Desteği Çağrısı

IOM, Suriye'de su, sanitasyon ve hijyen konusundaki acil duruma dikkat çekerek destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:44
BM'den Suriye'ye Temiz Su ve Hijyen Desteği Çağrısı

BM Uluslararası Göç Örgütü'nden Acil Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye'nin temiz su, sanitasyon ve hijyen konularında kritik sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bu sorunlara hızlı bir çözüm bulmak için uluslararası destek çağrısı yapıldı.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Paylaşım

IOM, Suriye'nin Beşşar Esed rejimi sonrası geçiş süreci içinde yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla sosyal medya platformu X'te bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Suriye, temiz suya, sanitasyona ve hijyene erişimde kısıtlamalar nedeniyle en acil zorluklardan bazılarıyla karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Hastalıkların Önlenmesi İçin Kritik Hizmetler

Uluslararası Göç Örgütü, bu zorlukların üstesinden gelmek için hastalıkları önlemek ve Suriyelilerin güvenli yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacıyla kritik hizmetler sağlamaktadır.

Destek Çağrısı

IOM, Suriye'ye yönelik destek çağrısını tekrarlayarak, bölgedeki insani krizin çözümüne katkıda bulunmak için dünya genelinden işbirliği beklemektedir.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noterlik Kanunu Açıklaması
3
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov Suriye'yi Ziyaret Etti
4
İsrail Güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Evi Ateşe Verdi
5
Botsvana: Afrika'nın Örnek Demokrasi Modeli
6
Bilecik'te Ormanda Kızılgeyik Su İçerken Görüntülendi
7
Mamuşa'da Öğrencilere Tablet Dağıtıldı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları