BM'den Suriye'ye Temiz Su ve Hijyen Desteği Çağrısı

BM Uluslararası Göç Örgütü'nden Acil Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye'nin temiz su, sanitasyon ve hijyen konularında kritik sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bu sorunlara hızlı bir çözüm bulmak için uluslararası destek çağrısı yapıldı.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Paylaşım

IOM, Suriye'nin Beşşar Esed rejimi sonrası geçiş süreci içinde yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla sosyal medya platformu X'te bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Suriye, temiz suya, sanitasyona ve hijyene erişimde kısıtlamalar nedeniyle en acil zorluklardan bazılarıyla karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Hastalıkların Önlenmesi İçin Kritik Hizmetler

Uluslararası Göç Örgütü, bu zorlukların üstesinden gelmek için hastalıkları önlemek ve Suriyelilerin güvenli yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacıyla kritik hizmetler sağlamaktadır.

Destek Çağrısı

IOM, Suriye'ye yönelik destek çağrısını tekrarlayarak, bölgedeki insani krizin çözümüne katkıda bulunmak için dünya genelinden işbirliği beklemektedir.