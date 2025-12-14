DOLAR
Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 4 Irak Uyruklu Gözaltına Alındı

Sakarya'da yapılan operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı; 1 tutuklandı, 3 GÖKSEM'e teslim edildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:54
Emniyet ve savcılık koordinasyonuyla yürütülen operasyonun ayrıntıları

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 4 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren birim olarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildikleri belirtildi.

Adli süreç sonucunda 1 şahıs tutuklandı, diğer 3 şahıs serbest bırakılarak sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi.

