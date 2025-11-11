Didim'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yüzlerce Fidan Dikildi

Didim'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Denizköy'de düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu; protokol ve halk katıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 17:35
Didim'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yüzlerce Fidan Dikildi

Didim'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi

Denizköy Mahallesi'nde eş zamanlı kampanya kapsamında gerçekleştirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ülke genelinde eş zamanlı yürütülen fidan dikim kampanyası çerçevesinde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Denizköy Mahallesi'nde; Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe protokolü üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Didim Orman İşletme Şefliği'nin desteğiyle yüzlerce fidan toprakla buluşturularak doğa sevgisi ve çevre bilincinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Doğayı korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Her dikilen fidan, geleceğimizin teminatıdır. Bu etkinlik hem çevre bilincimizi pekiştiriyor hem de çocuklarımıza doğa sevgisini aşılıyor. Her bir fidan, Didim’in geleceğine nefes oluyor. Gelin, doğayla buluşmaya, birlikte yeşil bir gelecek inşa etmeye devam edelim" dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılar, diktikleri fidanların bakımını üstlenme sözü verirken, Didim genelinde ağaçlandırma çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI...

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN FİDAN DİKİM KAMPANYASI KAPSAMINDA BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'ye Şehit Ateşi: Gürcistan'da Düşen C-130'da Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
2
Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti
3
Tekirdağ Muratlı'ya Şehit Ateşi: Hava Astsubay İlker Aykut
4
Gürcistan'da Düşen Askeri Kargo Uçağında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nden 9 Şehit
5
Lüleburgaz’da Şehit Acısı: C-130 Kazasında Üstçavuş Berkay Karaca
6
Aydın Efeler'de üniversiteli Melisa Şengül arkadaşının evinde ölü bulundu
7
Sahte TOKİ Sitesi Tuzağı: 112 ATT'si 7 bin 500 lira Dolandırıldı

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler