Didim'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yüzlerce Fidan Dikildi

Didim'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi

Denizköy Mahallesi'nde eş zamanlı kampanya kapsamında gerçekleştirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ülke genelinde eş zamanlı yürütülen fidan dikim kampanyası çerçevesinde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Denizköy Mahallesi'nde; Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe protokolü üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Didim Orman İşletme Şefliği'nin desteğiyle yüzlerce fidan toprakla buluşturularak doğa sevgisi ve çevre bilincinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Doğayı korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Her dikilen fidan, geleceğimizin teminatıdır. Bu etkinlik hem çevre bilincimizi pekiştiriyor hem de çocuklarımıza doğa sevgisini aşılıyor. Her bir fidan, Didim’in geleceğine nefes oluyor. Gelin, doğayla buluşmaya, birlikte yeşil bir gelecek inşa etmeye devam edelim" dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılar, diktikleri fidanların bakımını üstlenme sözü verirken, Didim genelinde ağaçlandırma çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN FİDAN DİKİM KAMPANYASI KAPSAMINDA BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ.