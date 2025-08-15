BM'den Uyarı: Gazze'de Yardım Beklerken Öldürülen ve Yaralananlar

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Haberler 'son derece rahatsız edici'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilerin öldürüldüğü ve yaralandığı yönünde gelen haberlerin 'son derece rahatsız edici' olduğunu belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze'de sivillerin insani yardıma ulaşmak için hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yardım bekleyenlerin öldürüldüğü ve yaralandığı yönünde gelen haberlerin devam ettiğini kaydeden Dujarric, durumu 'son derece rahatsız edici' olarak nitelendirdi.

Refah'taki Kızılhaç sahra hastanesinde tedavi edilen 4 bin 500'den fazla kişinin çoğunun, gıda dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışırken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, Gazze Şeridi'ne hızlı, güvenli ve sınırsız bir malzeme akışı sağlanmazsa mevcut durumun daha da kötüleşebileceği konusunda tekrar uyardı.

Gazze'de son 5 aydır yemek pişirmek için gaz bulunmadığını ve yetersiz beslenme nedeniyle her gün hastaneye kaldırılan çocukların sayısının arttığını, bunun sonucunda 'daha fazlasının' hayatını kaybetmeye başladığını ifade etti.

Genel Sekreter Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü: 'Gazze'deki insanların, operasyonların genişlemesinin potansiyel etkisinden ciddi şekilde etkileneceğini tahmin edebiliriz. Nüfusun zorla yerinden edilmesini onaylamayacağımızı yineliyoruz. Kaçan siviller korunmalı ve temel ihtiyaçları karşılanmalı, durum izin verdiğinde gönüllü olarak geri dönebilmelidirler. Kalmayı seçerlerse tehdit edilmemeli veya riske atılmamalıdırlar.'