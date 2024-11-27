BM: Gazze'de Açlık Krizi Büyüyor

Gazze’de Açlık Krizi Kritik Seviyelerde

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde açlığın kritik seviyelere ulaştığını duyurdu. Kuruluş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'de açlık kritik seviyelere ulaştı. İnsanlar, haftalar öncesinden kalan çöp yığınlarında yiyecek arıyor. Kış mevsimi yaklaşırken durum hızla kötüleşiyor ve acil insani yardım olmadan hayatta kalmak imkânsız hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Acil Ateşkes Çağrısı

UNRWA, Gazze'deki insani krizin giderek derinleştiğini belirterek, derhal bir ateşkes kararı alınması çağrısında bulundu. Açıklama, Gazze'deki devasa çöp yığınlarını gösteren çarpıcı fotoğraflarla desteklendi.

7 Ekim Saldırıları Sonrası Durum

7 Ekim 2023 tarihinde, Hamas’ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Saldırılar sonucunda, İsrail ordusu 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5132 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gaza Şeridi'ne gerçekleştirdiği bombardımanlarda yaklaşık 44,249 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 17,492 çocuk ve 11,979 kadın yer alıyor. Ayrıca, 104,746 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü mevcut olduğu bildiriliyor.

İnsani Ara Dönemi ve Saldırılar

24 Kasım 2023'te 4 günlük bir insani ara verilmiş, bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Ancak, İsrail'in binlerce Filistinliyi serbest bırakmadığı ve hapsetmeye devam ettiği belirtiliyor.

Aynı zamanda, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 794 Filistinli, bu ölümlerden 167’si çocuk olarak kaydedilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.