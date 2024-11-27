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BM, Gazze'de Ateşkes Görüşmelerine İlişkin Taraflarla Temasta!

BM, Gazze'deki ateşkes görüşmeleri için ABD, Türkiye, Mısır ve Katar ile irtibat halinde olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 21:28
BM, Gazze'de Ateşkes Görüşmelerine İlişkin Taraflarla Temasta!

BM'den Gazze için Ateşkes Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze için ABD, Türkiye, Mısır ve Katar tarafından yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin tüm taraflarla irtibat kurduğunu bildirdi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Anadolu Ajansı muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Ateşkes Girişimlerine Destek

Haq, Gazze'deki her türlü ateşkes girişimini desteklediklerini vurguladı ve uzun süredir ateşkes çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Gazze'de ateşkes sağlanmasının yanı sıra, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması gerektiğinin önemini dile getirdi.

ABD'nin Yeni Girişimi

BM'nin müzakerelere ilişkin bilgilendirilip bilgilendirilmediğine dair de Haq, taraflarla irtibatın sürdüğünü ve bilgi edinmeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." ifadelerinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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