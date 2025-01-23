BM: Gazze'de İnsani Yardım Dağıtımında Önemli İyileşme

BM'den Gazze Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından insani yardım dağıtımıyla ilgili çalışma ortamında önemli düzeyde iyileşme yaşandığını duyurdu.

BM Sözcüsü Farhan Haq'ın Açıklamaları

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki BM çalışanlarının verdiği bilgiler doğrultusunda insani yardım personelinin daha önce ulaşılması güç olan bölgelere erişim sağladığını belirtti.

Haq, sahada sağlanan yardım miktarının arttığını ve kanunla nizamın yeniden tesis edildiğini vurgulayarak, insani yardım çalışmalarında kaydedilen bu iyileşmelerin önemine dikkat çekti.