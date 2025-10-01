BM: Gazze'de İsrail Saldırılarında Çok Sayıda Sivil Öldü

BM: Gazze'de İsrail saldırılarında çok sayıda sivil yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New Yorkâ€™taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam ettiğini ve bu saldırılarda halen çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM'nin raporu ve vurgu

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporlarına atıfta bulunarak, Gazze genelinde hava saldırıları ve topçu ateşinin sürdüğünü ve bunun büyük can kayıplarına yol açtığını söyledi.

"Gazze'de açlık ve yetersiz beslenmenin yükünü kadınlar ve çocuklar çekmeye devam ediyor." diyen Dujarric, Gazze Şeridi'nde İsrail'in ablukası nedeniyle doğrulanmış kıtlık sonucunda 36'sı çocuk olmak üzere 177 kişinin "açlık ve yetersiz beslenme" nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.

Çocuklar ve annelerin durumu

Dujarric, UNICEF yetkililerinin raporlarına da atıfta bulunarak, Gazzeli çocukların günlerdir süren bombardımanlar, silah sesleri ve cesetler arasında "yiyecek veya yeterli su olmadan korku ve dehşet içinde" hayatta kalmaya çalıştığını belirtti.

Ayrıca, Gazze'deki hamile kadınların ve yeni annelerin yüzde 60'tan fazlasının yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu ifade etti.

"Zaman, barış zamanı, insani yardımın ulaşma zamanı."

Bir soru üzerine Dujarric, Küresel Sumud Filosu ile ilgili olarak Genel Sekreter Antonio Guterres'in filoya ne yapacaklarını söylemekle görevli olmadığını, BM'nin önceliğinin herkesin güvende olduğundan emin olmak olduğunu

"Filoya gelince; Genel Sekreter (Guterres) onlara ne yapacaklarını söylemekle görevli değil. Biz sadece herkesin güvende olduğundan emin olmak istiyoruz."

Saldırılar ve can kaybı verileri

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra 18 Mart sabahı yeniden şiddetli saldırılarına başladığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 148 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 716 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 13 bin 280 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 675 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 580'e, yaralıların sayısı ise 18 bin 930'a çıktığı kaydedildi.

İşgali genişletme planı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı bildirildi. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.