BM: Gazze'deki Dondurucu Soğuklar Yerinden Edilmişler Üzerinde Yıkıcı Etki Yarattı

BM'den Uyarı: Gazze'deki Kış Koşulları Kriz Yaratıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gazze'de etkili olan ağır kış şartları ve dondurucu soğukların, yerinden edilmiş Filistinliler üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu bildirdi. IOM, Gazze'deki ağır kış koşullarına dair yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

İnsani Felaket ve Derin Endişe

Açıklamada, Gazze'de yaşanan benzeri görülmemiş insani felaket nedeniyle derin endişe duyulduğu vurgulandı. "Şiddetli yağmur ve seller, yerinden edilmişlerin bulunduğu yerleri ve geçici barınakları alt üst etti" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, ailelerin uzun süreli kullanımdan kaynaklanan hasarlı çadırlarını onarmakta zorlandığı ifade edildi.

Acil Yardım Çağrısı

IOM, Gazze'deki ortaklarına 180 bine yakın acil barınak malzemesi teslim etti. Örgüt, ihtiyaç sahiplerine hayat kurtarıcı yardımların güvenli ve acil bir şekilde ulaştırılabilmesi için ateşkes çağrısını yineledi. Gazze halkının güvenliği, barınmayı ve onurlu bir hayatı hak ettiğine dikkat çekildi.

Trajik Ölüm İstatistikleri

Açıklamada yer alan IOM Genel Direktörü Amy Pope, "En az 7 bebek dahil, savunmasız insanlar hipotermi nedeniyle öldü. Bu trajik ölümler, Gazze halkının derhal barınak ve diğer yardımlara ulaşma ihtiyacını vurguluyor" şeklinde konuştu.