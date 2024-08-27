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BM, Gazze'deki Hayati Yardımları Ulaştırma Taahhüdünde Bulundu

BM, Gazze'deki insani yardımlar için personelinin güvenliğini sağlama çabalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 21:21
BM, Gazze'deki Hayati Yardımları Ulaştırma Taahhüdünde Bulundu

BM, Gazze'de Hayati Yardımları Ulaştırmak İçin Kararlı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Gilles Michaud, İsrail'in saldırıları sırasında insani yardım görevlilerinin ve BM personelinin zorlu koşullara rağmen Gazze'de kalmayı sürdüreceklerini duyurdu.

İnsani Yardımlar Devam Ediyor

Michaud, yazılı açıklamasında, "BM, Filistinli sivillere hayat kurtarıcı yardımları ulaştırmak için onlarla birlikte Gazze'de kalmaya kararlıdır. İnsani yardım dağıtımı devam ediyor. Tahammül edilebilir riskin en üst sınırlarında faaliyet gösterdiğimiz göz önünde bulundurulduğunda bu muazzam bir başarıdır," dedi.

Personelin Güvenli Alanları Tükeniyor

BM kayıtlarında bu süre zarfında yaşananların "en ölümcül kriz dönemi" olduğunu ifade eden Michaud, İsrail'in toplu tahliye kararlarının "dayanılmaz tehdit listesinin en sonuncusu" olduğunu kaydetti.

Gilles Michaud, "Bu hafta sonu İsrail Savunma Güçleri (IDF), 200'den fazla BM personelini Deyr el-Balah'taki önemli insani yardım merkezlerinden çıkarmak için sadece birkaç saat önceden bildirimde bulundu," şeklinde konuştu.

Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Tehdit Altında

Michaud, Gazze Şeridi'ndeki personel ve yardım kuruluşları için güvenli alanların neredeyse kalmadığını belirtti. "Zamanlama bundan daha kötü olamazdı. Önümüzdeki hafta büyük bir çocuk felci aşılama kampanyası başlayacak, ancak IDF'nin eylemleri mevcut güvenlik tehditlerini daha da artırmakta ve güvenli bir şekilde teslimat yapma hızımızı ciddi şekilde etkileyebilmektedir," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısı

İnsani yardım ulaştırmak için hayatlarını riske atan çalışanların güvenli bir yere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Michaud, tüm tarafları uluslararası hukuka ve BM Tüzüğü kapsamındaki taahhütlerine saygı göstermeye çağırdı.

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