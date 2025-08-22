BM: Gazze'deki kıtlık İsrail ablukasının sonucu

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'den kritik açıklama

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde ilan edilen kıtlığın İsrail'in gıda ve temel ihtiyaç maddelerine uyguladığı abluka nedeniyle ortaya çıktığını teyit etti.

Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, Gazze'de kıtlık ilan edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. "Aylarca yapılan uyarılara kulak tıkandı. Şimdi Gazze şehrindeki kıtlık doğrulandı."

Lazzarini, "Bu, İsrail hükümeti tarafından tasarlanan ve insan eliyle uygulanan bir aç bırakmadır." değerlendirmesinde bulunurken, kıtlığın İsrail'in abluka uygulamalarının doğrudan sonucu olduğunu teyit etti.

İsrail'in UNRWA dahil yardım kuruluşlarının Gazze'ye insani yardım ulaştırmasını engellediğine dikkati çeken Lazzarini, kıtlığın kontrol altına alınabilmesi için "ateşkes, insani kuruluşların görevlerini yapmasına izin verilmesi ve açlıktan ölen insanlara yardımların ulaştırılması" gerektiğini vurguladı.

Lazzarini, Gazze'deki kıtlığın engellenmesi için çağrıda bulunarak, "Siyasi irade zamanı!" ifadelerini kullandı.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı." denildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn ise, "Bu, insan yapımı bir kriz ve tersine çevrilmeli. Harekete geçme zamanı şimdi, gecikmeden ve bahanelere başvurmadan." değerlendirmesinde bulundu.