BM: Gazze'nin Gelişimi 70 Yıl Geriledi

BM Raporu: Gazze'nin Durumu

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de süregelen İsrail saldırılarının, bölgenin gelişmişlik düzeyinde yaklaşık 70 yıllık birikimi kaybetmesine neden olduğunu bildirdi.

Yoksulluk Ve İşsizlik Oranı Alarm Veriyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Filistin Halkına Yardım Programı Özel Temsilci Yardımcısı Chitose Noguchi, BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında "Filistin Devleti Üzerinde Beklenen Sosyo-Ekonomik Etkileri" başlıklı raporu sundu.

Noguchi, "Geçtiğimiz bir yıl içinde, Filistin'de yoksulluk hızla artmakta. Her 4 kişiden 3'ü yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır," diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

İnsani Kriz Derinleşiyor

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarla birlikte, Gazze'de her gün büyük bir insani felaketin yaşandığını ifade eden Noguchi, yıkımlar, can kayıpları ve gıda güvensizliğinin yaşamları olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Ayrıca, İsrail'in yardım dağıtımını kısıtlamasının krizi daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Ekonomik Kaybın Boyutları

Noguchi, yıla kadar Filistin'in gayri safi yurtiçi hasılasının 20.2 milyar dolardan 13.1 milyar dolara düşmesiyle birlikte, bunun %35’ten fazla bir küçülmeye işaret ettiğini belirtti. "İşsizlik hızla artıyor ve Gazze’de işsizlik oranı %80’i buldu," dedi.

2024 yılında, yoksulluk oranının %38.8'den %74.3'e çıkmasının beklendiğini ifade eden Noguchi, bunun yeni yoksullaşmalarla birlikte toplam 4.1 milyon kişiyi etkileyebileceğini belirtti.

Kalkınma Kaybı

Noguchi, insani gelişme endeksi ile değerlendirildiğinde, Filistin’in kalkınmada büyük bir gerileme yaşadığını ve bunun yaklaşık 24 yıllık gelişim kazanımını kaybettiği anlamına geldiğini söyledi. "Gazze, gelişmişlik açısından 70 yıl geriye, 1955 seviyelerine geri döndü," ifadesini kullandı.

Ayrıca, Gazze'deki savaşın yol açtığı yıkım sonucu 42 milyon ton enkaz biriktiği belirtildi.