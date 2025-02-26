BM: Gazze ve Batı Şeria 57 Yıldır İşgal Altında Yok Ediliyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Gazze ve Batı Şeria'daki insani durumu değerlendirerek, İsrail işgalinin 57 yılı aşkın süredir devam ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:04
BM: Gazze ve Batı Şeria 57 Yıldır İşgal Altında Yok Ediliyor

57 Yıldır Süren İhlaller

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgal altındaki Gazze ve Batı Şeria'daki insani duruma dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. oturumunda konuşan Türk, "57 yıldan uzun bir süredir Gazze ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki insanlar, İsrail işgali altında yok ediliyor." dedi.

Kırılgan Ateşkes ve İnsani Yardımlar

Türk, işgal altındaki Filistin topraklarında kritik bir dönüm noktasında olunduğunu vurgulayarak, mevcut ateşkesin Gazze halkının bir nebze olsun nefes almasına ve hayati insani yardımların ulaşmasına olanak sağladığını ifade etti.

İnsan hakları ihlallerini detaylandıran Türk, Filistinlilerin en temel haklardan mahrum bırakıldığını, kolektif cezalandırmaya varan ablukalarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Ayrıca, Batı Şeria'da ise yasa dışı yerleşimlerin ve yerel halk üzerindeki şiddetin artış gösterdiği şeklinde uyarıda bulundu.

İnsan Kayıpları ve Altyapı Hasarı

Türk, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak, "Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 48 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. 35 binden fazla çocuk bir veya her iki ebeveynini kaybetti." dedi. Aynı zamanda, "Temel altyapının üçte ikisi yok edildi ya da hasar gördü." ifadesini kullanarak, kriz ortamının ciddiyetini ifade etti.

Uluslararası Hukukun İhlali

İsrail'in işgalci güç olarak yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ihlal ettiğine dikkat çeken Türk, bu kısıtlamaların insani bir felakete yol açtığını vurguladı. Ayrıca, Batı Şeria'daki mülteci kamplarının yok edildiğini ve yerinden edilme oranının yüksek olduğunu ekledi.

Gelecek İçin Çağrılar

Türk, çatışmanın sona ermesi ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini belirtti. "Her aşama her iki tarafça iyi niyetle uygulanmalı. Filistin halkının kendi geleceğini belirlemesi gerekir." diyerek barış sürecine dair umutlarını dile getirdi.

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