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BM: Gazze ve Batı Şeria'daki Patlayıcılar Sivil Hayatı Tehdit Ediyor

BM, Gazze ve Batı Şeria'da patlayıcı maddelerin sivil hayatı etkilediğini ve insani yardım dağıtımını zorlaştırdığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 23:12
BM: Gazze ve Batı Şeria'daki Patlayıcılar Sivil Hayatı Tehdit Ediyor

BM: Gazze ve Batı Şeria'daki Patlayıcılar Sivil Hayatı Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da patlayıcı maddelerin sivil halkı ciddi bir şekilde tehdit etmeye, insani yardım dağıtımını ise olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini açıkladı.

UNMAS Direktörü Açıklamalarda Bulundu

BM Libya Mayın Faaliyetleri Servisi'nin (UNMAS) Direktörü Luke İrving, Gazze'den video konferansla gazetecilere yaptığı açıklamada, UNMAS'ın 2009'dan beri bu bölgelerde faaliyet gösterdiğini vurguladı. İrving, son 14 ayda da Gazze'deki varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Bu süreçte UNMAS ekiplerinin hava bombaları, havan topları, roketler, mermiler, el bombaları ve el yapımı patlayıcılar gibi çeşitli patlayıcı mühimmatla karşılaştığını belirten İrving, "Bu mühimmatlar, Gazze'de sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açarken, insani yardım faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesini de riske atmaktadır." dedi.

Sivil Kayıplar ve Yardım Konvoylarının Zorlukları

İrving, Ekim 2023'ten bu yana en az 92 kişinin patlamamış mühimmat nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ateşkes sürecinde bu sıkıntının sürdüğünü dile getirdi. İnsani yardım konvoylarının daha önce erişilemeyen yeni bölgelere ulaştıkça giderek daha fazla patlayıcı maddeyle karşılaştığını da ekledi.

Patlayıcı mühimmatlar arasında büyük ölçekli uçak bombaları, havan topları, tanksavar silahları, roketler ve tüfek bombalarının bulunduğunu vurgulayan İrving, "Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 24 yaralı veya ölü vaka bildirilmiştir. Bu da günde ortalama iki kişinin etkilendiğini göstermektedir." şeklinde konuştu.

Batı Şeria'daki Artan Tehditler

İrving, işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut durumun giderek daha fazla endişe yarattığını belirterek, Filistin Yönetimi'ne bağlı Mayın Eylem Merkezi ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını aktardı. Son aylarda Batı Şeria genelinde, özellikle yerleşim alanlarında, patlayıcı mühimmat sayısında belirgin bir artış yaşandığını ifade etti.

Sonuç olarak, Gazze ve Batı Şeria'daki patlayıcı maddeler, sivil halkı tehdit etmeyi sürdürmekte ve insani yardım dağıtımında ciddi zorluklar yaratmaya devam etmektedir.

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