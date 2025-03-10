BM: Gazze'ye Giren İnsani Yardım 10 Kat Arttı

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye ateşkes sürecinde insani yardımların 10 kat arttığını açıkladı. Lazzarini'nin açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:37
BM: Gazze'ye Giren İnsani Yardım 10 Kat Arttı

BM'den Açıklama: Gazze'ye İnsani Yardım 10 Kat Arttı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 19 Ocak ile 2 Mart tarihleri arasında Gazze'ye erişen insani yardımların 10 kat arttığını duyurdu. Lazzarini, ateşkesin başlamasıyla beraber bu artışın mümkün olduğunu vurgulayarak, insani yardımın engellenmesi ve kesintiye uğramamasının siyasi bir irade meselesi olduğunu belirtti.

Ateşkesin Önemi

Gazze'deki ateşkes anlaşmasını yorumlayan Lazzarini, “Ateşkesin başlangıcı ile 2 Mart arasında insani yardım girişi 10 kat arttı. Bu ilerlemenin devam etmesi ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için yardımların tekrar Gazze'ye girmesi kritik önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

İnsani Yardımın Durumu

Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye yapılan tüm girişlerin kapatılması ile insani yardımın bir silah olarak kullanılmasına dikkat çekti. Bu durumun, savaşın başındaki tam kuşatma haline dönüşü simgelediğini belirtirken, Gazze'deki sivil nüfusun hayatta kalma mücadelesinin tehlikeye girdiğini ifade etti.

Batı Şeria ve Suriye Durumu

Batı Şeria'daki koşullara da dikkat çeken Lazzarini, altı hafta önce başlayan İsrail operasyonlarının Filistinlileri olumsuz etkilediği, mülteci kamplarının neredeyse boşaltıldığını ve yaklaşık 40 bin Filistinli mültecinin yerinden edildiğini vurguladı. “Bu, 1967’den bu yana Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük yerinden edilme olayıdır.” dedi. Ayrıca Suriye'deki son günlerde artan şiddete de değinerek, yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Yardım Destekleri ve Elektrik Sorunu

Lazzarini, UNRWA'nın ayakta kalabilmesi için ek mali desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, ABD'nin yardımlarının devam etmesini umut ettiklerini vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki elektrik kesintilerinin içme suyu bulunabilirliği üzerinde ciddi etkileri olabileceğine dikkat çekti. “Elektriğin olmaması, 600 bin kişi için içme suyu üreten tuzdan arındırma tesisini etkileyecek.” dedi.

Gazze’nin Yeniden İmar Planı

AA muhabirinin sorusu üzerine Lazzarini, Gazze'nin yeniden imarına yönelik kabul edilen plana Birleşmiş Milletler'in destek verdiğini açıkladı. “BM, bu planı destekliyor.” diyerek, Gazze'deki hasar değerlendirmesine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Gelecek Belirsizliği

İsrail, 2 Mart itibarıyla Gazze'ye insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı. Bu gelişmeler ışığında ateşkesin geleceği ve sürecin nasıl gelişeceği belirsizliğini koruyor.

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