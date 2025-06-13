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BM Genel Kurulu, Gazze İçin Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Talebini Kabul Etti

BM Genel Kurulu, Gazze’de acil ateşkes ve insani yardım için 149 oyla karar tasarısını onayladı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 00:50
BM Genel Kurulu, Gazze İçin Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Talebini Kabul Etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin 4 Haziran’da Gazze’de ateşkes çağrısını içeren karar tasarısını veto etmesinin ardından, aynı içeriği taşıyan yeni bir tasarıyı kabul etti. Oylama sonucunda, 193 üye ülkeden 149 ülke "evet" oyu verirken, 12 ülke karşı çıktı ve 19 ülke çekimser kaldı.

Olağanüstü acil özel gündemle toplanan Genel Kurul’da, İspanya öncülüğünde ve Türkiye dahil birçok ülkenin eş sunuculuğunda oylanan tasarıda, Gazze’de derhal ateşkes yapılması talep edildi. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılması gerektiği vurgulandı.

Kararda, İsrail’in işgalci güç olarak uluslararası hukuk gereği insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşımını sağlama yükümlülüğü de belirtildi. Ayrıca, BM Genel Kurulu'nun iki devletli çözüm konusundaki kararlığını ortaya koyduğu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 28 Mart'ta verdiği bağlayıcı karara da atıfta bulunuldu.

Genel Kurul kararları, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları gibi hukuki açıdan bağlayıcı değildir; ancak 193 ülkeden oluşan BM’nin ve dünya kamuoyunun eğilimini yansıtması açısından önem taşıyor.

BMGK, 4 Haziran'da toplanarak Hamas’ı kınamayan karar tasarısını görüşmüş ve bu durum, ABD tarafından veto edilmesine neden olmuştu. ABD, tasarıda ayrıca Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının kınanmasına dair bir ifadenin yer almadığını da eleştirmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin 4 Haziran’da Birleşmiş Milletler Güvenlik...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin 4 Haziran’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze’de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısını veto etmesinin ardından, bugün yapılan oylamada aynı içerikteki tasarıyı 12’ye karşı 149 oyla kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin 4 Haziran’da Birleşmiş Milletler Güvenlik...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin 4 Haziran’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze’de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısını veto etmesinin ardından, bugün yapılan oylamada aynı içerikteki tasarıyı 12’ye karşı 149 oyla kabul etti.

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