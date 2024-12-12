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BM Genel Kurulu'ndan UNRWA'ya Destek ve İsrail'e Yükümlülük Çağrısı

BM Genel Kurulu, UNRWA'ya destekleyici karar alırken, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 01:21
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 01:21
BM Genel Kurulu'ndan UNRWA'ya Destek ve İsrail'e Yükümlülük Çağrısı

BM Genel Kurulu'ndan UNRWA'ya Destek ve Yükümlülük Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'na destek içeren bir karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti. Tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 159 "evet" oyu alarak kabul edilirken, 9 "hayır" ve 11 "çekimser" oy kullanıldı.

UNRWA'nın Sürekliliği Vurgulandı

Kararda, BM Genel Kurulu'nun UNRWA'nın Filistinli mülteciler için yürüttüğü tüm operasyonlarına, özellikle Ürdün, Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki çalışmalarına tam destek verdiği vurgulandı.

Aynı kararda, İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etme çağrısında bulunarak, Gazze Şeridi'ne insani yardımın sağlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, İsrail Meclisi tarafından kabul edilen 28 Ekim tarihli yasa kınandı.

UNRWA'nın Rolü ve Önemi

Kararda, UNRWA'nın Gazze'deki insani yardım operasyonlarının bel kemiği olduğu ve bu operasyonların devam etmesinin zorunluluğu vurgulandı. Özellikle, Orta Doğu'daki çatışmaların arttığı bir ortamda, 6 milyon Filistinli mültecinin durumunun iyileştirilmesi açısından UNRWA'nın oynadığı rolün önemine dikkat çekildi.

BM tesislerinin dokunulmazlıklarının ihlal edilmesinin kınandığı kararda, UNRWA'nın operasyonlarının sekteye uğramaması için tüm taraflara çağrı yapıldı. İsrail'e, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki operasyonlar için herhangi bir kısıtlama getirmemesi talebinde bulunuldu.

Uluslararası Tazminat ve Mali Destek Çağrısı

UNRWA'nın yaşadığı kayıplar ve zararlar için uluslararası hukuka uygun tazminat gerekliliği vurgulandı. Genel Sekreter'den gerekli değerlendirmelerin yapılması talep edilirken, bağışçı ülke ve organizasyonların Ajans'a destek çağrısı yapıldı.

Kararın sonunda, UNRWA'nın 75 yıl boyunca Filistinli mültecilere sağladığı desteğin bölgesel istikrara katkısına dikkat çekilerek, tüm devletlerin ve BM organlarının işbirliği içinde hareket etmesi gerektiği belirtildi.

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