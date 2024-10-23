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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Aşı Kampanyasına Tepki

Guterres, Gazze'deki çocuk felci aşı kampanyasının ertelenmesi nedeniyle derin endişe duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:12
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Aşı Kampanyasına Tepki

BM Genel Sekreteri'nden Gazze'deki Aşı Kampanyasına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde artan şiddet ve erişim sorunları nedeniyle çocuk felci aşılama kampanyasının durdurulmasından ötürü büyük kaygı taşıdığını belirtti.

Guterres'ten Kritik Açıklama

Guterres, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuk felci sorununu ele alarak, “Bu salgının durdurulması için daha fazla çocuğun felç olmasına izin veremeyiz,”

Aşı Kampanyasının Ertelenmesi

Gaza'nın kuzeyinde meydana gelen artan şiddet olayları ve erişim kısıtlamaları nedeniyle, aşı kampanyasının ertelenmek zorunda kalındığını ifade eden Guterres, “Bundan derin endişe duyuyorum,” şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Ofisi, BM’ye bağlı kurumların Gazze'deki aşılama kampanyasıyla ilgili bir açıklama yaparak, “Artan şiddet, yoğun bombardıman ve kitlesel yerinden etme emirleri nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, BM Çocuklara Yardım Fonu ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşı kampanyasını ertelemek zorunda kaldı,” ifadelerini kullandı.

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