BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Aşı Kampanyasına Tepki

BM Genel Sekreteri'nden Gazze'deki Aşı Kampanyasına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde artan şiddet ve erişim sorunları nedeniyle çocuk felci aşılama kampanyasının durdurulmasından ötürü büyük kaygı taşıdığını belirtti.

Guterres'ten Kritik Açıklama