BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Aşı Kampanyasına Tepki

BM Genel Sekreteri'nden Gazze'deki Aşı Kampanyasına Tepki
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde artan şiddet ve erişim sorunları nedeniyle çocuk felci aşılama kampanyasının durdurulmasından ötürü büyük kaygı taşıdığını belirtti.
Guterres'ten Kritik Açıklama
Guterres, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuk felci sorununu ele alarak, “Bu salgının durdurulması için daha fazla çocuğun felç olmasına izin veremeyiz,” Gaza'nın kuzeyinde meydana gelen artan şiddet olayları ve erişim kısıtlamaları nedeniyle, aşı kampanyasının ertelenmek zorunda kalındığını ifade eden Guterres, “Bundan derin endişe duyuyorum,” şeklinde konuştu. Dünya Sağlık Örgütü Ofisi, BM’ye bağlı kurumların Gazze'deki aşılama kampanyasıyla ilgili bir açıklama yaparak, “Artan şiddet, yoğun bombardıman ve kitlesel yerinden etme emirleri nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, BM Çocuklara Yardım Fonu ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşı kampanyasını ertelemek zorunda kaldı,” ifadelerini kullandı.
Aşı Kampanyasının Ertelenmesi
Dünya Sağlık Örgütü'nden Açıklama
Gaza'nın kuzeyinde meydana gelen artan şiddet olayları ve erişim kısıtlamaları nedeniyle, aşı kampanyasının ertelenmek zorunda kalındığını ifade eden Guterres, “Bundan derin endişe duyuyorum,” şeklinde konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü Ofisi, BM’ye bağlı kurumların Gazze'deki aşılama kampanyasıyla ilgili bir açıklama yaparak, “Artan şiddet, yoğun bombardıman ve kitlesel yerinden etme emirleri nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, BM Çocuklara Yardım Fonu ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşı kampanyasını ertelemek zorunda kaldı,” ifadelerini kullandı.