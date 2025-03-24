BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Saldırılarına Yanıt

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından, örgütün bölgede bulunan mevcut varlığını azaltma kararı aldığını açıkladı.

Gazze'deki Mevcudiyetin Azaltılması

Guterres, Gazze'deki durumu değerlendirirken, bu gelişmenin insani yardım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. BM'nin, yerel halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapmaya devam edeceği vurgulandı.

Uluslararası Tepkiler

Bu karar, uluslararası toplumdan farklı tepkilere yol açtı. Bazı ülkeler, BM'nin bu adımını memnuniyetle karşılarken, diğerleri ise Gazze'de artan insani krizin daha da derinleşmesine neden olabileceğinden endişe duyuyor.

Guterres, sözlerini şöyle tamamladı: "BM, her zaman barış ve diyalogdan yana olacaktır. Ancak güvenlik endişeleri göz önüne alındığında, atılması gereken adımları da hesaba katmak zorundayız."