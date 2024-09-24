BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan Uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu'nda önemli mesajlar veren Genel Sekreter António Guterres, Ortadoğu'daki mevcut duruma dikkat çekti.

Lübnan'daki Durumun Önemi

Guterres, Lübnan, İsrail ve tüm dünya halkının, Lübnan'ın yeni bir Gazze krizine sürüklenmesini kaldıramayacağını belirtti. Bu açıklama, bölgedeki gerginliğin düşürülmesinin önemini ortaya koyuyor.

Umudun Korunması Gerekiyor

Genel Sekreter, uluslararası toplumun bu tür krizlerin önüne geçmek için bir araya gelmesi gerektiğine vurgu yaptı ve toplumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çekti.