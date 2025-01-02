BM Genel Sekreteri Guterres'ten New Orleans'daki Saldırıya Sert Kınama

Guterres, New Orleans'daki Trajik Saldırıyı Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin New Orleans kentinde gerçekleşen ve birçok can kaybına sebep olan araçlı saldırıyı en şiddetli şekilde kınadı.

BM Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırganın araçla yeni yıl kutlayan kalabalığa daldığı bildirilerek, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 30’dan fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Guterres’in açıklamasında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı dilekleri iletildi. Ayrıca, yaralılara acil şifa dilekleri vurgulandı.

Olayın Ayrıntıları

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde gerçekleşen olay, dün gece saat 03.15 sularında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, araç sürücüsü kalabalığın ortasına daldığında 10 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 35 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, saldırganın olayın ardından polisle girdiği silahlı çatışma sonucu öldürüldüğünü belirtirken, Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adındaki 42 yaşındaki bir ABD vatandaşı olduğu tespit edilmiştir.