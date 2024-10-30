BM Genel Sekreteri'nden Biyoçeşitlilik Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Biyoçeşitlilik Çağrısı

Antonio Guterres, Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı’nda (COP16) önemli açıklamalarda bulundu. Guterres, gezegenin hayatta kalabilmesi için ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Biyoçeşitliliği Korumak Hayati Öneme Sahip

Konferansın üst düzey oturumunda konuşan Guterres, biyoçeşitlilik kaybının önlenmesinin gerekliliğine dikkat çekti. "Yağmalamaktan korumaya geçmeliyiz" ifadeleriyle savunduğu biyoçeşitliliğin korunması, hem gezegenin hem de insanlık için hayati bir mesele olarak ortaya kondu. Guterres, "Doğa, yaşamın kendisidir; ancak biz ona karşı bir savaş yürütüyoruz. Kazananı olmayan bir savaş. Her yıl sıcaklıkların daha da arttığını gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Çevresel Krizlerin Farklı Ülkeleri Etkilemesi

Ülkelerden biyoçeşitlilik stratejilerini ve eylem planlarını sunmalarını talep eden Guterres, "Zengin ya da fakir hiçbir ülke, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi krizlerden muaf değildir. Bu çevresel krizler birbirine bağlı durumda ve insan sağlığına büyük tehdit oluşturuyor" dedi.

Çerçeve Hedefleri ve İleriye Dönük Adımlar

Guterres, "Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi" ile belirlenen hedeflere atıfta bulunarak, dünya kara yüzeyinin %75'inin ve okyanusların %66'sının değişime uğradığını belirtti. Ayrıca bu tahribatların sürdürülemez üretim ve tüketim modellerinden kaynaklandığını ifade etti.

21 Ekim'de "Doğa ile Barış" temasıyla başlayan COP16, 1 Kasım'da sona erecek.