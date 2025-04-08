DOLAR
38 0,04%
EURO
41,55 0,03%
ALTIN
3.676,22 -0,89%
BITCOIN
3.034.262,49 -1,22%

BM Gözlem Gücü, Suriye'deki İsrail Saldırılarını İnceledi

BM Gözlem Gücü, Suriye'nin Dera ilinde İsrail'in saldırdığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:23
BM Gözlem Gücü, Suriye'deki İsrail Saldırılarını İnceledi

BM Ateşkes Gözlem Gücü, Suriye'de İnceleme Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Golan Tepeleri'nde bulunan Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilinde, geçtiğimiz hafta İsrail güçlerince hedef alınan noktaları ziyaret ederek incelemeler gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde, UNDOF'a ait 10 araçlık bir konvoy, Dera'ya bağlı Neva ilçesinin batısında bulunan Cebiliyye beldesi, Celal Askeri Birliği ve Tel Cumu bölgelerine giriş yaptı. UNDOF askerleri, İsrail tarafından hedef alınan noktalarda detaylı gözlemler yaptıktan sonra Golan Tepeleri'ndeki üslerine döndü.

İsrail'in 2 Nisan'da gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 9 sivil hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.

İsrail'in İşgali Derinleşiyor

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde sınırları daha da derinleştirerek tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etti. Bu süreçte, İsrail birlikleri işgali tampon bölgenin ötesine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına kadar ilerledi.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyinde gerçekleştirilen işgalin kalıcı olacağı mesajını vererek, Suriye'nin egemenliğine aykırı bir şekilde güney bölgesinin silahsızlandırılması yönünde taleplerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), Suriye'nin...

Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde geçen hafta İsrail güçlerince hedef alınan noktaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), Suriye'nin...

Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde geçen hafta İsrail güçlerince hedef alınan noktaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Erdoğan'a Övgüler: Dünya Medyası Manşetlerde
2
Kosova'da Hükümet Kurma Tartışmaları Devam Ediyor
3
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
4
Yemen'de ABD Saldırısında Husilerin İstihbarat Yöneticisi Öldürüldü İddiası
5
YÖK Başkanı Özvar, 2025 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu
6
Gölgenin Arkasındaki Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
7
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne Suni Karlama Sistemi İhalesi Gerçekleştirildi

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!