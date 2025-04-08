BM Gözlem Gücü, Suriye'deki İsrail Saldırılarını İnceledi

BM Ateşkes Gözlem Gücü, Suriye'de İnceleme Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Golan Tepeleri'nde bulunan Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilinde, geçtiğimiz hafta İsrail güçlerince hedef alınan noktaları ziyaret ederek incelemeler gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde, UNDOF'a ait 10 araçlık bir konvoy, Dera'ya bağlı Neva ilçesinin batısında bulunan Cebiliyye beldesi, Celal Askeri Birliği ve Tel Cumu bölgelerine giriş yaptı. UNDOF askerleri, İsrail tarafından hedef alınan noktalarda detaylı gözlemler yaptıktan sonra Golan Tepeleri'ndeki üslerine döndü.

İsrail'in 2 Nisan'da gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 9 sivil hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.

İsrail'in İşgali Derinleşiyor

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde sınırları daha da derinleştirerek tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etti. Bu süreçte, İsrail birlikleri işgali tampon bölgenin ötesine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına kadar ilerledi.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyinde gerçekleştirilen işgalin kalıcı olacağı mesajını vererek, Suriye'nin egemenliğine aykırı bir şekilde güney bölgesinin silahsızlandırılması yönünde taleplerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde geçen hafta İsrail güçlerince hedef alınan noktaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde geçen hafta İsrail güçlerince hedef alınan noktaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.