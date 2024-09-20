BM, Güney Sudan'daki Geçiş Döneminin Uzatılmasından Hayal Kırıklığı Yaşıyor

BM Güney Sudan geçiş döneminin uzatılmasına tepkili

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), Güney Sudan’daki geçiş döneminin 2026 yılına kadar uzatılmasına dair duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Seçimler 2026'ya ertelendi

Güney Sudan hükümeti, bu yıl yapılması öngörülen seçimleri Aralık 2026'ya erteledi. UNMISS Başkanı ve BM'nin Güney Sudan Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, geçiş döneminin uzatılması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Haysom, BM'nin durumu kabul etmesine rağmen "gerçek bir hayal kırıklığına" uğradığını belirtti.

Aciliyet vurgusu yapıldı

Haysom, BM Genel Sekreteri'nin, tarafların seçimleri gerçekleştirmek üzere hızla adım atması gerektiği mesajını tekrarladı. "Güvenilir seçimlerin barışçıl bir şekilde hayata geçirilmesi ve sonuçların kabulü, Güney Sudan’daki tüm paydaşların, bölgesel ve uluslararası ortakların ortak hedefidir," dedi.

Olumsuz gelişmelerin sorumluluğu

Haysom, ertelemenin UNMISS ve diğer ortakların desteğinden kaynaklanmadığını vurgulayarak, "Güney Sudan Geçiş Hükümeti ve siyasi aktörlerin son iki yıldaki başarısızlıklara dair sorumluluk alması gerektiğini" ifade etti. Ülke halkının bu olumsuzluklara tepkisinin giderek arttığına dikkat çekti.

BM'nin destek taahhüdü

Haysom, BM’nin, Güney Sudan’daki geçiş sürecine Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve Afrika Birliği ile işbirliği içinde destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Güney Sudan'nın geçmişi

Güney Sudan, 2011 yılında gerçekleşen referandum sonucunda Sudan'dan bağımsızlığını kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 2013 yılında yardımcısını görevden almasının ardından ülke iç savaşına sürüklenmişti. 2018 ve 2022 yıllarında imzalanan barış anlaşmalarına rağmen, iç güvenlik sorunları ve kabileler arası şiddet devam etmektedir.

Mayardit, Temmuz 2023’te bu yıl seçimlerin yapılacağını bildirmişse de, Cumhurbaşkanı Danışmanı Tut Gulwak, 13 Eylül'de erteleme gerekçelerini sıraladı. Nüfus sayımının yapılamaması, kalıcı anayasa taslağının henüz oluşturulamaması ve siyasi partilerin kaydının tamamlanmamış olması gibi sebeplerle seçim tarihi 2026 olarak belirlenmiştir.