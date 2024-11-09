BM: Güney Sudan'daki Sel Felaketi 1,4 Milyon Kişiyi Etkiledi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Güney Sudan'da yaşanan sele dair çarpıcı veriler paylaştı. Ülkede meydana gelen sel felaketi, yaklaşık 1,4 milyon kişiyi etkiledi ve 379 bin kişi yerinden edildi.

OCHA'nın yaptığı açıklamalarda, bu yılki sel olaylarının son yılların en kötüsü olduğu vurgulandı. Yolların sular altında kalmasının yanı sıra, insani yardım ekiplerinin zorlu koşullarda etkilenen topluluklara ulaşma çabaları gecikmelere yol açtı.

Sel felaketinin sağlık durumunu olumsuz etkilediği ve sıtma vakalarında kayda değer bir artış meydana geldiği belirtildi. Bu durum, Güney Sudan'ın zaten zor durumda olan sağlık sisteminin daha da çökmesine neden oldu. Selden etkilenen bölgelerdeki hayat şartları günden güne kötüleşiyor.