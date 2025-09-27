BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a Yaptırım Erteleme Taslağı Veto Edildi

BM Güvenlik Konseyi, İran yaptırımlarını ertelemeyi öngören taslağı veto etti; oylama 9 'hayır', 4 'evet', 2 çekimser şeklinde sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 01:43
BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a Yaptırım Erteleme Taslağı Veto Edildi

BM Güvenlik Konseyi'nde İran yaptırımlarını erteleme tasarısı reddedildi

Oylama ve kararın kapsamı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, 28 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan İran'ın nükleer programına ilişkin 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı 18 Nisan 2026'ya kadar uzatmayı öngören taslak karar veto edildi.

Taslak, Rusya ve Çin tarafından sunuldu. Oylamada 9 üye ülke 'hayır' oyu kullandı; buna ABD, İngiltere ve Fransa da dahildi. Rusya, Çin, Pakistan ve Cezayir 'evet' oyu verirken, Guyana ve Güney Kore çekimser kaldı.

Taslağın hedefleri ve 'geri tepme' mekanizması

Söz konusu tasarı, Fransa ve İngiltere'nin başlattığı ve 28 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan İran'a yönelik 'geri tepme' adı verilen yaptırım mekanizmasını ertelemeyi amaçlıyordu.

E3 olarak anılan İngiltere, Fransa ve Almanya, 28 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı kapsamında İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yaptırımların 30 gün içinde yeniden uygulanmasını öngören 'geri tepme' mekanizmasını devreye sokmuştu. E3, 2015 nükleer anlaşmasının imzacılarından olma özelliğini taşıyor.

