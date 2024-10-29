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BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail ve İran Gerilimi Görüşüldü

BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını acil oturumla ele aldı ve gerginliğin artması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 00:27
BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail ve İran Gerilimi Görüşüldü

BM Güvenlik Konseyi'nin Acil Oturumu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 26 Ekim'de İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları görüşmek üzere acil olarak toplandı. Görüşmeler, İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin BMGK üyelerine yaptığı mektup sonrası, Rusya, Cezayir ve Çin'in talebiyle gerçekleştirildi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı'nın Açıklamaları

BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, her iki tarafın karşılıklı sınırlarını zorlamayı durdurması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Genel Sekreter Antonio Guterres'in gerginlik artışını kınadığını hatırlattı. Khiari, bu durumun bölgedeki barış ve istikrar için elzem olduğunu ifade etti.

Cezayir Temsilcisi: Bölgesel Çatışma Riski

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, birçok BMGK üyesinin İsrail’in Gazze'deki saldırılarının Orta Doğu'daki yayılma riskine karşı uyarılarda bulunduğunu belirtti. İfade ettiğine göre, bu risk artık gerçeğe dönüşmüş durumda.

Rusya'nın Endişeleri

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İsrail'in saldırgan tavırlarını destekleyen uluslararası müttefiklerin, bu ülkelerin sorumsuz bir şekilde davranarak bölgedeki gerginliği artırdığına dikkat çekti.

Çin'den İtidal Çağrısı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, Orta Doğu'daki durumun kötüleşmesinin en temel nedeninin Gazze'de ateşkes sağlanamaması olduğunu belirterek, BMGK'nın kararlarının uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

ABD'nin Desteği ve İtirazlar

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, İran’ın saldırgan faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu ve İsrail’in meşru müdafaa hakkına vurgu yaptı. Ancak, bu operasyonların sivil kayıplara yol açmadığını savundu.

İran'ın Cevabı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, İsrail'in saldırılarını kınayarak, bu durumu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi. İravani, İsrail'in ABD'nin askeri desteğinden yararlandığını belirtti.

Sonuç ve Beklentiler

Tüm bu açıklamalar ve karşılıklı suçlamalarla beraber, gerginliğin daha da tırmanmasından endişe ediliyor. BMGK'nın bu kritik süreçte etkin olarak devreye girmesi bekleniyor.

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