BM Güvenlik Konseyi'nden Gazze için Ateşkes Çağrısı — ABD İsrail'i Destekledi

BM Güvenlik Konseyi Gazze oturumunda karşılıklı tepkiler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) birçok üyesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sert biçimde eleştirerek derhal ateşkes çağrısında bulunurken, ABD toplantıda bir kez daha İsrail'e verdiği desteği yineledi.

BMGK, "Filistin Sorunu da Dahil Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda bir araya geldi.

Güney Kore dönem başkanının uyarısı

Toplantıda ilk sözü alan Güvenlik Konseyi dönem başkanı Güney Kore'nin Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Gazze'deki durumu "uluslararası barış ve güvenlik için en büyük zorluklardan biri" olarak nitelendirdi. Cho, "İnsan acısının muazzam boyutu ve bölgesel istikrar üzerindeki etkileri, acil ve ortak bir dikkat gerektiriyor." dedi ve ülkesinin "İsrail'in Gazze kentinin kontrolünü ele geçirmek için başlattığı kara harekatından derin endişe duyduğunu" vurguladı.

Avrupa'dan sert eleştiriler

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'yi "uluslararası toplumun başarısızlığının ders kitabı örneği" olarak tanımlayarak, "Gazze, çocuklar için en ölümcül yer, insani yardım ve sağlık çalışanları için en ölümcül yer, gazeteciler için en ölümcül yer ve Orta Doğu'da ilk kez ilan edilen kıtlığın yaşandığı yer haline geldi." dedi. Fajon, Konsey'in "felç olduğunu" belirterek acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Kuzey Afrika ve İskandinav tepkileri

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Gazze'deki durumu "tam teşekküllü bir soykırım kampanyası" olarak nitelendirdi ve İsrail'i "Büyük İsrail efsanesini" sürdürmekle suçladı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise İsrail'in saldırılarının "dayanılmaz ölçekte bir insani felakete" yol açtığını belirterek, "Filistin Devleti'nin tanınmasının anahtarlarının artık İsrail hükümetinin elinde olmaması gerektiğini" ve "Onlarca yıldır süren bu mücadelenin sonunun zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan ve ABD'den karşıt yaklaşımlar

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, Filistin Devleti'nin yakın zamanda tanınmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek İsrail'i "tüm Filistin topraklarının tam kontrolünü ele geçirmeye" çalışmakla suçladı ve Gazze'nin "sistematik olarak yok edildiği" uyarısında bulundu. Nebenzia, "Filistinliler toplumsal deneylerin nesnesi değildir, onlar da bizim uluslarımızla aynı egemenlik ve kalkınma hakkına sahip bir halktır." dedi ve hastanelere, okullara, insani yardım konvoylarına yönelik saldırılara dikkat çekti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise konuşmasına Güvenlik Konseyi'ni "İsrail'i dışlamakla" eleştirerek başladı. Waltz, üye devletleri "barışı ilerletmek için ciddi çaba göstermek yerine performansı ön planda tutmakla" suçladı, bölgede çatışmanın sona ermemesinden Hamas'ı sorumlu tuttu ve diğer ülkelere Hamas'ı kınama çağrısında bulunarak Washington'ın "İsrail'e sarsılmaz desteğini" yineledi.

Toplantıda dile getirilen bu karşıt görüşler, BMGK içinde derin fikir ayrılıklarını ortaya koyarken, uluslararası toplumun Gazze'deki insani krize yönelik acil müdahale beklentisi devam ediyor.