BM-Habitat İcra Direktörü Rossbach, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı İmzaladı

BM-Habitat İcra Direktörü Rossbach'tan Önemli Adım

Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Bu önemli dönüm noktası, sıfır atık hedefinin sadece bireysel çabaların değil, küresel işbirliğinin de gerekliliğini ortaya koyuyor.

Toplantının Detayları

Rossbach, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üçüncü resmi toplantısını yönetti. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı. Toplantının ardından Rossbach, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Emine Erdoğan ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan'dan Teşekkür

Imza töreninin ardından, Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Yakın zamanda Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörlüğü görevini devralan Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldik. Danışma Kurulumuzun çalışmalarını değerlendirerek işbirliği alanlarımızı ele aldık. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda Sıfır Atık hareketinin önemi üzerine görüş paylaşımında bulunduk. Bu vesileyle, geleceği daha temiz bir dünya hayaliyle şekillendirenlerin ortak çağrısı olan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sayın Rossbach’a desteği için teşekkür ediyorum. Zira sıfır atık hedefi, sadece bireysel çabaların değil, küresel işbirliğinin de temel taşıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlık ettiği BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısının moderatörlüğünü üstlenen BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, toplantının ardından Erdoğan ile İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Rossbach, 2023'te BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlık ettiği BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısının moderatörlüğünü üstlenen BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, toplantının ardından Erdoğan ile İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Rossbach, 2023'te BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.