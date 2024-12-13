DOLAR
34,94 -0,13%
EURO
36,67 -0,07%
ALTIN
2.986,76 0,75%
BITCOIN
3.505.866,88 -0,54%

BM-Habitat İcra Direktörü Rossbach, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı İmzaladı

BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, İstanbul'da Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Emine Erdoğan, bu adımı destekledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:37
BM-Habitat İcra Direktörü Rossbach, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı İmzaladı

BM-Habitat İcra Direktörü Rossbach'tan Önemli Adım

Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Bu önemli dönüm noktası, sıfır atık hedefinin sadece bireysel çabaların değil, küresel işbirliğinin de gerekliliğini ortaya koyuyor.

Toplantının Detayları

Rossbach, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üçüncü resmi toplantısını yönetti. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı. Toplantının ardından Rossbach, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Emine Erdoğan ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan'dan Teşekkür

Imza töreninin ardından, Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Yakın zamanda Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörlüğü görevini devralan Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldik. Danışma Kurulumuzun çalışmalarını değerlendirerek işbirliği alanlarımızı ele aldık. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda Sıfır Atık hareketinin önemi üzerine görüş paylaşımında bulunduk. Bu vesileyle, geleceği daha temiz bir dünya hayaliyle şekillendirenlerin ortak çağrısı olan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sayın Rossbach’a desteği için teşekkür ediyorum. Zira sıfır atık hedefi, sadece bireysel çabaların değil, küresel işbirliğinin de temel taşıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlık ettiği BM Sıfır Atık Yüksek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlık ettiği BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısının moderatörlüğünü üstlenen BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, toplantının ardından Erdoğan ile İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Rossbach, 2023'te BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlık ettiği BM Sıfır Atık Yüksek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlık ettiği BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısının moderatörlüğünü üstlenen BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, toplantının ardından Erdoğan ile İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Rossbach, 2023'te BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Sert Uyarı: Borçlarını Ödemeyenler Silkelenecek
2
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi Ziyaret Etti
3
Hatay'da Zehirlenme Olayında Bilirkişi Heyeti İncelemede
4
Özbekistan'da 3,7 Milyar Dolar Yatırım ile 18 Elektrik Santrali Devreye Alındı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Küresel Oyunun Önemli Aktörlerinden Biri
6
Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
7
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Kara Yolları Ulaşıma Kapandı

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç