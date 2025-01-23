BM: Haiti'de 6 Milyondan Fazla Kişi İnsani Yardıma Muhtaç

Haiti'de İnsani Kriz Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Maria Isabel Salvador, Haiti'deki insani krizin endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti. Salvador, yapılan açıklamada, ülke genelinde 6 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu vurguladı.

Haiti'deki Güvenlik Sorunları

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) gerçekleştirilen Haiti oturumunda konuşan Salvador, artan güvenlik krizinin BM operasyonlarını önemli ölçüde etkilediğine dikkat çekti. Başkent Port-au-Prince'e yapılan uçuşların askıya alınması sonucu BM'nin başkentteki varlığını geçici olarak azaltma kararı aldığı bildirildi.

Hayati Yardımlar Devam Ediyor

Maria Isabel Salvador, BM'nin hayati yardım sağlamaya devam ettiğini belirterek, "BM, güvenlik koşulları elverdiğinde varlığını artırma taahhüdünü sürdürüyor" diyerek personelin güvenliğini sağlamanın yanı sıra yardıma muhtaç kişilere destek vermek için güvenlik ortamını sürekli izlediklerini vurguladı.

Yardım İhtiyaçları ve Çağrı

Haiti'deki insani krizle ilgili endişelerini dile getiren Salvador, "Ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 6 milyondan fazla kişi, insani yardıma ihtiyaç duyuyor" dedi. Ülkede yerinden edilmiş kişi sayısının da 3 kat artarak 1 milyonun üzerine çıktığını belirten Salvador, bu kişilerin yarısından fazlasının çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Temel Hizmetlere Erişim Zorluğu

Yerinden edilmiş kişilerin barındığı alanların aşırı kalabalık ve temiz su, sanitasyon ve eğitim gibi temel hizmetlerden yoksun olduğunu belirten Salvador, gıda güvencesizliğinin nüfusun %48'ini etkilediğini kaydetti.

2025 İnsani Yardım Planı

Haiti için 2025 İnsani Yardım Planı kapsamında 908 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu bilgisini paylaşan Salvador, bağışçılara acıları hafifletmek ve iyileşmeyi desteklemek için cömert katkılarda bulunma çağrısında bulundu.

Çetelerin Artan Gücü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi ile boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Başkentinin %80'inin silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği belirtilen ülkede şiddet olayları artış gösteriyor.

2024 yılında 5 binden fazla kişinin silahlı çetelerin saldırılarında yaşamını yitirdiği kaydedilirken, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesinin ardından, kurulan Geçici Konsey tarafından Garry Conille başbakan olarak atanmış, ancak bu konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.