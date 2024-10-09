DOLAR
34,22 0,11%
EURO
37,49 0,48%
ALTIN
2.877,62 0,24%
BITCOIN
2.114.421,13 0,89%

BM İnsan Hakları Konseyi Yeni Üyelerini Seçti

BM İnsan Hakları Konseyi'nde 18 yeni üye belirlendi. Üyeler, 1 Ocak 2025'ten itibaren 3 yıl görev yapacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:25
BM İnsan Hakları Konseyi Yeni Üyelerini Seçti

BM İnsan Hakları Konseyi Üyeleri Seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki 47 üye devletle oluşan İnsan Hakları Konseyi, 18 yeni üyesini belirledi. Yapılan oylama, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen gizli bir oturumda tamamlandı.

Yeni Üyelerin Belirlenmesi

Merkezi Cenevre'de bulunan Konsey, 3 yıllık dönem için yeni üyelerini seçti. Oylamada, Afrika grubundan Benin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Gambiya ve Kenya gibi ülkeler, 5 koltuğa oturdu.

Asya-Pasifik grubunda Güney Kore, Marshall Adaları, Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Tayland seçilerek Konsey'de yer alacak. Doğu Avrupa grubunda ise Çekya ve Kuzey Makedonya temsil edecek.

Latin Amerika ve Karayipler grubundan Kolombiya, Meksika ve Bolivya, Batı Avrupa ve diğer ülkeler grubundan ise İzlanda, İspanya ve İsviçre seçilen diğer ülkeler oldu. Öte yandan, insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen Suudi Arabistan, gerekli oyları alamadığı için seçilemedi.

İnsan Hakları Konseyi Hakkında Kısa Bilgi

BM İnsan Hakları Konseyi, 2006 yılında kurulmuştur. Üye ülkeler, BM Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçilir. Konsey, insan hakları meselelerini ele almak için yılda üç kez, mart, haziran ve eylül aylarında toplanır. Bu oturumlarda karar tasarıları da görüşülüp kabul edilir.

Bununla birlikte, Konseyin aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir ve yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. 47 üyesi olan bu Konsey, insan hakları sicili zayıf olan ülkelerin zaman zaman üyelik kazanması nedeniyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütleri tarafından eleştirilmeye devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM İnsan Hakları Konseyi Yeni Üyelerini Seçti
2
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Saraybosna'daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarını Ziyaret Etti
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti
5
Tokat'ta Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Tutuklandı
6
Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak