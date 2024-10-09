BM İnsan Hakları Konseyi Yeni Üyelerini Seçti

BM İnsan Hakları Konseyi Üyeleri Seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki 47 üye devletle oluşan İnsan Hakları Konseyi, 18 yeni üyesini belirledi. Yapılan oylama, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen gizli bir oturumda tamamlandı.

Yeni Üyelerin Belirlenmesi

Merkezi Cenevre'de bulunan Konsey, 3 yıllık dönem için yeni üyelerini seçti. Oylamada, Afrika grubundan Benin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Gambiya ve Kenya gibi ülkeler, 5 koltuğa oturdu.

Asya-Pasifik grubunda Güney Kore, Marshall Adaları, Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Tayland seçilerek Konsey'de yer alacak. Doğu Avrupa grubunda ise Çekya ve Kuzey Makedonya temsil edecek.

Latin Amerika ve Karayipler grubundan Kolombiya, Meksika ve Bolivya, Batı Avrupa ve diğer ülkeler grubundan ise İzlanda, İspanya ve İsviçre seçilen diğer ülkeler oldu. Öte yandan, insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen Suudi Arabistan, gerekli oyları alamadığı için seçilemedi.

İnsan Hakları Konseyi Hakkında Kısa Bilgi

BM İnsan Hakları Konseyi, 2006 yılında kurulmuştur. Üye ülkeler, BM Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçilir. Konsey, insan hakları meselelerini ele almak için yılda üç kez, mart, haziran ve eylül aylarında toplanır. Bu oturumlarda karar tasarıları da görüşülüp kabul edilir.

Bununla birlikte, Konseyin aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir ve yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. 47 üyesi olan bu Konsey, insan hakları sicili zayıf olan ülkelerin zaman zaman üyelik kazanması nedeniyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütleri tarafından eleştirilmeye devam etmektedir.